Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:1 одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».
Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Манфред Угальде (52-я, 71-я минуты). У проигравших отличился Владимир Игнатенко (7). Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Угальде забил первые голы в текущем чемпионате.
На скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей «Спартака» в РПЛ и Фонбет — Кубке России.
Футболисты «Крыльев Советов» приехали на матч со «Спартаком» на такси. В пресс-службе «Спартака» объяснили, что игроки гостей не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать к началу встречи.
«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков, «Крылья Советов» с 12 очками идут 10-ми. В следующем туре «Спартак» 28 сентября дома встретится с «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 26 сентября проведут домашний матч с московским «Динамо».
Маркиньосу скорейшего Выздоровления- он украшение ПЛ!!! Ну а Спартак- с победой!!!
Маркиньосу скорейшего Выздоровления- он украшение ПЛ!!! Ну а Спартак- с победой!!!