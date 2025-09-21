Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

1758461383

вчера, 16:29

Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:1 одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».

Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Манфред Угальде (52-я, 71-я минуты). У проигравших отличился Владимир Игнатенко (7). Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Угальде забил первые голы в текущем чемпионате.

На скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей «Спартака» в РПЛ и Фонбет — Кубке России.

Футболисты «Крыльев Советов» приехали на матч со «Спартаком» на такси. В пресс-службе «Спартака» объяснили, что игроки гостей не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать к началу встречи.