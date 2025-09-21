  • Поиск
Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

вчера, 16:29

Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:1 одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».

Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Манфред Угальде (52-я, 71-я минуты). У проигравших отличился Владимир Игнатенко (7). Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Угальде забил первые голы в текущем чемпионате.

На скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей «Спартака» в РПЛ и Фонбет — Кубке России.

Футболисты «Крыльев Советов» приехали на матч со «Спартаком» на такси. В пресс-службе «Спартака» объяснили, что игроки гостей не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать к началу встречи.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков, «Крылья Советов» с 12 очками идут 10-ми. В следующем туре «Спартак» 28 сентября дома встретится с «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 26 сентября проведут домашний матч с московским «Динамо».

SpaM-10
SpaM-10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:19
Он смещался в центр т.к. во фланг уходил Маркиньос или Барко и туда уже некуда было лезть.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 19:34
когда у тебя в защите в стартовом составе играют Рябчук, Литвинов и Денисов жди беды. увидев стартовый состав на игру просто схватился за голову. у нас есть вратарь в воротах? сколько можно терпеть косяки Максименко??? у крыльев сегодня в атаке вышел идеальный для нас форвард - Игнатенко, парень может промазать даже по пустым воротам, что в итоге? Алейников ( игрок в Самаре от которого реально нужно ждать беды и играть с ним внимательно и жёстко) по правому флангу прорываясь ( до этого Рябчук своей тупостью уничтожил атаку Спартака) подаёт в штрафную, в которой один игрок крыльев!!! один карл!!! даже с учётом, что безмозглый Денисов проиграл ему борьбу, в воротах есть киппер, который должен просто догадаться, что будет навес на форварда Самары...наш "Саша" потерял ворота ( кстати он обычно трясётся на линии, а останься он в раме скорее всего круглого он поймал бы) и оказался в полупозиции. снова один удар и один гол...снова на соплях всё, радует, что начинают забивать нападающие. Умярову считаю команду дали получить горчичник, пропустит игру с пари нн, зато точно сыграет в дерби с конями. верим в команду, болеем за Спартак как бы он не мучился сам и нас не мучил...
всё продинамил
всё продинамил ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:29
Отнюдь. Я симпатизирую Спартаку. Там очень даже неплохая группа атаки. Но чего-то не хватает, часто возникает какой то сумбур... Все больше склоняюсь к мысли, что это связано с нынешним главным тренером.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 19:22
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ SpaM-10 (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Имелось ввиду непонятка его номинальной позиции, а не сегодняшней - фактической.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ всё продинамил (раскрыть)
    вчера в 19:18
      Томик
      Томик ответ Termez Zidan (раскрыть)
      вчера в 19:11, ред.
      "Этот Денисов" сегодня не очень сыграл, конечно, но надо помнить, что он правого защитника играл. Мог стоять себе на правом фланге, самоустраниться от ситуации и никто и не вспомнил бы о нем в этом моменте. А Литвинов, как всегда, хрен знает где. Хотя должен был как раз он работать. Но тут стату не набьешь, поэтому смотрел телевизор издалека.
      всё продинамил
      всё продинамил
      вчера в 19:03
      При наличии отсутствия Станковича Угальде вдруг сразу вспомнил, что умеет забивать. Неспроста это...
      SpaM-10
      SpaM-10
      вчера в 18:57
      Станок быстро в 3-5-2 разочаровался я смотрю. Опять новых игроков набирать, под новую схему.
      3.. вообще ломать, что хоть как-то маломальски работает. Маркиньосу удобно играть слева и он сыгран с Барко, да и Рябчук лучше Денисова понимает манёвры бразильца. Воспитанник был настолько убог, что его уже в первом тайме на скамейку усадили. Трибуны хором аплодировали.
      Второй воспитанничек Литвинов такое же дно. На опережение сыграть не может, позиционно грамотно - нет. Полное отсутствие хладнокровия, фолы в ситуациях когда они не нужны.
      Ну и пора Максименко уже усадить, залетает все что только можно.
      SpaM-10
      SpaM-10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 18:50
      В смысле не на фланге? Он вместо Рябчука вышел и играл крайнего защитника. Это разве не фланг? Но чаще, выходя на замену, он играет левого полузащитника.
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:34, ред.
      Приветствую!...хорошая мысль...да, было бы неплохо)...
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 18:11
      Приветствую, Маэстро!!!
      Дружище, Вы не находите, что пора бы возродить, уже забытые, призы большого футбола, существовавшие в советском футболе? Приз крупного счета, Приз за волю к победе и тд...
      Шуня771
      Шуня771
      вчера в 18:05
      За его упрямство))
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 18:04
      Угальде неужто оживает! Посмотрим в следующих играх!
      Шуня771
      Шуня771
      вчера в 18:03
      Привет Виктор!

      Нет желания рыться в футбольной истории, но примерная картина была нарисована где то с 2010 по 2015 год.
      ЛЧ. Бавария у себя дома принимала кого то из англичан. Помню эту ужасную игру - немцы уперлись в навесы, Роббен с правого краю своим фирменным смещением лысины влево и... обычно бил по воротам, а в том матче стал и навешивать, надо отдать должное и другие старались в этом упражнении.
      Помню в центре защиты играло два лба под 2 метра и к ним на помощь приходил третий негр... Они с улыбкой все навесы снимали..., до 15-ти я считал потом бросил, пошел за чаем, а Мюллер забил... В конце Дрогба убежал ( с середины поля) на рандеву с Нойером и забил. В итоге пенальти и кто то из Бундестим промазал.
      Запомнил эту игру, Роббена после её я возненавидел))
      Futurista
      Futurista
      вчера в 17:56
      Спартачи с победой!...победа не очень эффектная, но бесспорная...+ за волевую)...
      Termez Zidan
      Termez Zidan ответ Томик (раскрыть)
      вчера в 17:42
      Тут не один Литвинов виноват,тут Денисов смотрел как мясом бьют по воротам,вечно этот Денисов где то сам забивает себе,то под него забивают нам мячи.
      rqrzm2brqfud
      rqrzm2brqfud
      вчера в 17:39, ред.
      Матчи спартака с Ростовом и КС вообще не считаю за футбол, скорее спектакли с одинаковым сценарием и победой спартака.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 17:39
      Красавец!!!
      ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:38, ред.
      Ну дык... мы тоже ... на это дело..., некоторым образом художники ... ))
      Termez Zidan
      Termez Zidan
      вчера в 17:37
      Всех красно белых с победой!!! Как убрали Денисова,так пошла игра. Максименко привозной вратарь,сколько можно его терпеть,хорошо что крылья ещё пару ударов не сделали в сторону ворот тогда бы он и второй пропустил бы. Надеюсь Станкович сделает уроки и больше не будет в первом тайме делать замены. Вот почему не играл Бабич,Самошников,Ву,вот это вопрос. Солари нравится,молодец. Барко старается,пусть не всегда получается. Угальде надеюсь поймал фортуну ,будет и дальше так забивным.Жедсон он всю черновую работу берёт,но это не его. Привет всем сУзбекистана.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 17:35
      Вот за что тебя люблю- за твоё умение сглаживать острые углы!!!
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:33
        Capral
        Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
        вчера в 17:33
        Привет, Олег!!!
        Хоро что Бесков этого не видит...
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 17:31
          Шуня771
          Шуня771
          вчера в 17:25
          КБ с победой!

          У Спартака по судьбе написано - играй в короткий пас...
          Есть группа техничных игроков, можно сказать виртуозов, и зачем заставлять их выполнять дурацкие навесы (одним), а другим их ловить....? Столяр - краснодеревщик тоже может пилить лес и колоть дрова, но это как бы не его профиль.... Так и в Спартаке, накупили техничных игроков и заставляют их пилить навесы))
          Романцева до инфаркта хотите довести)
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 17:21, ред.
            derrik2000
            derrik2000 ответ Томик (раскрыть)
            вчера в 17:20, ред.
            "Просто - напросто Барко - чуть более техничная копия Бакаева, совершенно не понимающая что делать на поле, к сожалению".

            Барко - часть КОМАНДЫ, которая уже который год при этой уйме "ХУтбольных тренеров", которая В ПОЛНОМ СОСТАВЕ НЕ ПОНИМАЕТ, что делать на поле.
            При этом иногда и сам забивает, и ассистирует, показывая свою великолепную технику.
            Поэтому я бы не стал так уж жёстко о нём одном.
            Здесь выше смотреть нужно, начиная - в порядке возрастания - с борова.
            Capral
            Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            вчера в 17:16, ред.
            Ты называешь футбол России гадючником. Зачем смотришь?
            CCCP1922
            CCCP1922
            вчера в 17:03
            Неужели проклятье Угальде закончилось, может к бабке сходил? Если серьёзно, я рад ... Чего ещё ждать от нападающего? Только голов, голов и голов... Как хорошо, что его не продали! Надеюсь, Манфред вернулся надолго? Сколько критических стрел в него было выпущено? Молодец, не сломался – мужчина!!!
