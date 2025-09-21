«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби

1758458845

вчера, 15:47

«Рома» одержала гостевую победу над «Лацио» в матче 4-го тура Серии А (1:0).

Единственный гол забил Лоренцо Пеллегрини на 38-й минуте. «Лацио» доигрывал матч вдевятером после удалений Реды Белаине (86-я минута) и Матео Гендузи (90+7).

«Рома» имеет 9 очков и идет на 4-м месте. «Лацио» с 3 баллами — 13-й.