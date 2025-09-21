  • Поиск
«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби

вчера, 15:47
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» одержала гостевую победу над «Лацио» в матче 4-го тура Серии А (1:0).

Единственный гол забил Лоренцо Пеллегрини на 38-й минуте. «Лацио» доигрывал матч вдевятером после удалений Реды Белаине (86-я минута) и Матео Гендузи (90+7).

«Рома» имеет 9 очков и идет на 4-м месте. «Лацио» с 3 баллами — 13-й.

Giallorossi
Giallorossi
вчера в 21:49
Важная победа для Ромы!
Молодцы!
SpaM-10
SpaM-10 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:39
Италия это оборонительный футбол. Не надо ничего там менять. Только так итальянские клубы вернут свой прежний статус в Европе, а сборная Италия в Мире.
therapy
therapy
вчера в 17:10
Игра понравилась, команды со своими проблемами
Рома мало создаёт....
Лацио создаёт, но не реализует...
И у Сарри и у Пелегрини есть работа, особенно у Сарри
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:49
Мне симпатичен новый проект Ромы, я очень уважаю куратора этого проекта Клаудио Раньери, но не слишком ли рациональный подход к организации игры? Понимаю, что клуб использует достижения спортивной науки, но зрители любят футбол с голами, а их Рома забивает мало, если мне не изменяет память, все три победы одержаны со счётом 1:0. Скучно же? Может немного скорректировать планы, в сторону увеличения результативности? Рано или поздно это решение придёт...
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 16:34
Администрация, а где новость про вчерашнюю победу Милана над Удинезе?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:12
Если честно, болел за Лацио и конкретно за Своим.)))
Но и Рома молодцы...добили победы в дерби
