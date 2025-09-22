«Зенит» победил в центральном матче, «Спартак» справился без Станковича

1758491272

вчера, 00:47

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0 в центральном матче девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Краснодаре на «Озон-Арене», ее посетили 33 тыс. болельщиков.

«Зенит» немного удивил составом, с первых минут в центре нападения вышел форвард Александр Соболев. Первый тайм прошел более-менее ровно, без особых опасных моментов, но «Краснодар» на правах хозяев владел небольшим преимуществом. Внимание на себя немного обращал главный арбитр встречи Сергей Карасев, который останавливал игру из-за фолов и быстро разбирался со сложными моментами.

Тем не менее капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян остался недоволен такими частыми остановками. «Про судейство буду держаться. Один человек останавливал матчи, но что поделать. В этом вся проблема, когда ненужные свистки, разговоры, все пропадает», — сказал Сперцян журналистам. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) Павел Каманцев отметил, что этот матч был одним из сложнейших в плане судейства, но работой Карасева остался удовлетворен.

Преимущество «Краснодара» доказывает статистика, по ожидаемым голам команда сильно обошла «Зенит» — 2,61 против 0,77. Но моменты далеко не всегда перерастают в голы. «Зенит» забил оба мяча во втором тайме, в обоих случаях непосредственное участие в них принял полузащитник Максим Глушенков. На 60-й минуте он сам отправил мяч между ног вратарю хозяев Станиславу Агкацеву, а на 88-й ассистировал подачей Луису Энрике, который был признан лучшим игроком матча.

После победы «Зенит» набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ . Вратарь петербуржцев Денис Адамов не считает игру с «Краснодаром» переломной. «Не хотелось бы говорить, что эта встреча стала переломной, все-таки еще много матчей. У нас была тяжелая ситуация, но не с точки зрения таблицы, просто тяжело было после ничьей в Калининграде, где мы рассчитывали на победу. Но сегодня мы выиграли, все рады», — сказал он журналистам.

«Краснодар» потерпел второе поражение в этом сезоне, но с 19 очками лидирует в таблице РПЛ . В следующем туре краснодарская команда 27 сентября на выезде сыграет с «Ростовом», «Зенит» в тот же день на своем поле встретится с «Оренбургом».

«Спартак» победил без Станковича

В другом матче воскресенья «Спартак» дома обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1. У красно-белых дубль оформил нападающий Манфред Угальде, который забил первые мячи в текущем сезоне РПЛ . У самарцев отличился Владимир Игнатенко. «Спартак» провел первый матч после дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича, ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил его на один месяц.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Ненад Сакич рассказал, как Станкович готовил команду к матчу. «Мы готовились к матчу, главный тренер участвовал в подготовке. Естественно, состав определил он. По ходу матча общаться запрещено, поэтому решения о заменах принимал я», — сказал он журналистам.

До игры стало известно, что футболисты «Крыльев Советов» из-за перекрытия дорог добирались на матч со «Спартаком» на такси.

Главный тренер самарцев Магомед Адиев назвал дорогу на игру нормальной. «Я парень не капризный. Такси, так такси. Я видел в футболе всякое. Форс-мажоры случаются, их нужно преодолеть. Принял ситуацию нормально, добрались, все в порядке», — сказал Адиев журналистам.

«Спартак» с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ . «Крылья Советов» с 12 очками идут 10-ми. В следующем туре красно-белые 28 сентября дома сыграют с «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» на своем поле 26 сентября встретятся с московским «Динамо».

Другие матчи дня

В первой игре дня «Динамо» на выезде оказалось сильнее «Оренбурга» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Эль-Мехди Маухуб, Максим Осипенко и Ульви Бабаев. У проигравших отличился Максим Савельев.

«Динамо» одержало первую гостевую победу в чемпионате. Бело-голубые с 12 очками идут 8-ми, оренбуржцы с 7 очками располагаются на 13-й позиции. В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Оренбург» в гостях встретится с «Зенитом».

Также в воскресенье калининградская «Балтика» дома сыграла вничью с «Ростовом» (0:0). «Балтика» и московский «Локомотив» являются единственными командами, которые еще не проиграли в этом сезоне РПЛ . Калининградская команда с 17 очками идет 2-й в турнирной таблице, ростовчане (9) располагаются на 11-й строчке. В следующем туре «Ростов» 27 сентября на своем поле сыграет с «Краснодаром», «Балтика» 28 сентября в гостях встретится с московским ЦСКА .