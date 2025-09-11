  • Поиск
Смолов тренировался один перед кубковой игрой за клуб Медиалиги

вчера, 23:00
СатурнЛоготип футбольный клуб Сатурн (Раменское)0 : 2Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойзМатч завершен

Нападающий Федор Смолов не увидел сообщения от клуба Медиалиги «БроукБойз» об отмене тренировки, поэтому тренировался один перед матчем третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу с «Леон Сатурн». Об этом Смолов рассказал журналистам.

Ранее президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что перед матчем отравилось 17 футболистов команды. Перед игрой пресс-служба клуба сообщила, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова.

«Ребята были в Краснодаре, в Геленджике подхватили какой-то ротавирус. 17 человек отравились. Я не прочитал вечером последнее сообщение от второго тренера в группе, приехал в Одинцово один с желанием потренироваться, там никого не было. Зашел в телеграм-чат команды, увидел, что тренировка отменена, поехал домой, потренировался в зале, посмотрел фильм, провел время с дочкой», — сказал Смолов.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «БроукБойз», Смолов отметился голом. В следующем раунде команда сыграет с саратовским «Соколом».

«Понравилась игра, забить всегда приятно, важно, что победили, прошли дальше. „Сатурн“ для меня отчасти родной, я был в „Мастер-Сатурне“ год, но эти места вспомнил с теплотой. Думаю, что для „Броуков“ пока тяжеловато дойти до стадии с клубами Российской премьер-лиги», — добавил Смолов.

112910415
112910415
сегодня в 07:35
упорный, настойчивый,героический ...
практически Роналду !
Брулин
Брулин
сегодня в 04:42
Вдруг придёт в Динамо- и лучший!))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:45
Тренировка она всегда не помешает - она помогает отвлечься. А поддержки друзей нет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:12
Эта тренировка явно пошла на пользу - Федя забил в матче...)
