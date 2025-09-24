  • Поиск
ФИФА поддержит увеличение числа участников чемпионата мира до 64 команд

вчера, 09:33

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена поддержать расширение состава участников чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд. Об этом сообщает аргентинское издание Ole.

По информации источника, проект о расширении был представлен президентом Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингесом. В случае одобрения предложения турнир пройдет в формате 16 групп по 4 команды в каждой. Матчи пройдут в шести странах: стартовые игры состоятся в Уругвае, Парагвае, Аргентине, а основной этап примут Испания, Португалия и Марокко. Чемпиону мира для победы в турнире потребуется сыграть восемь матчей.

Ранее ФИФА приняла решение о расширении состава участников женского мирового первенства в 2031 году до 48 команд. До этого в турнирах участвовали по 32 сборные.

Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:42
32 команд нормально было
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 17:18
Да не выиграет Португалия ЧМ, хоть до 100 команд увеличьте количество участников.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 15:56
Когда жадность чиновников не знает предела… Бедные спортсмены. Ещё и в куче стран на разных континентах…
Не дай бог ещё участят проведение турнира, как некоторые предлагают каждые два года…
Vilar
Vilar
вчера в 15:09
Зачем мучатся и придумывать, уже всё ясно, рфс надо внести предложение:
1. В фифа 211 стран на сегодня.
2. На каждом чемпионате ч/з 4 года прибавлять по 16 стран.
3. В 2066 г. все страны будут участвовать в ЧМ, без всяких дурацких отборочных игр.
Брулин
Брулин
вчера в 15:07
Даже 32 команды было много. Жадным дедам всё нет покоя. Ещё пару поколений - и про футбол все будут вспоминать как о забаве старперов. Всё благодаря этим популистам-профанам во главе футбольных федераций по всему миру.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:21
Фифа поддерживает УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ В СОБСТВЕННЫЙ КАРМАН)
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 12:12
ЧМ раньше был слабее Евро. Помню на Евро всегда были 2 группы смерти хотя бы, а в остальных часто даже не было явного фаворита на выход, ну кроме Германии Лева или Испании времен Дель Боске. А на ЧМ всегда было понятно, кто выйдет. Кроме европейских команд донорами очков были все. Теперь с увеличением количества участриков ЧМ даже отбор на Евро посильнее будет смотреться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:27, ред.
В скором будущем ЧМ по футболу станет чемпионат ООН по футболу ))) и никаких отборов.
Тогда и календарь разгрузки на радость клубрв
112910415
112910415
вчера в 11:03
надо всех пускать по устному заявлению ! )
NbKA555
NbKA555
вчера в 10:58
Не по теме.Почему нету новости о победе Реал Мадрида?Странно
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:55
В 2034 будет расширение до 164)))
Zangiota
Zangiota
вчера в 10:51
У кого-то дома сломался плей стешн и хочет все это в реала смотрет
Шуня771
Шуня771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:41
Привет Саркис!

Рад тебя слышать и видеть)

Да Друг посетовал, что я на него "давлю", думаю дай пугну его Саркисом))

Мну настроен курортно, но в тоже время, для себя, из интереса "предсказателя", всегда определял круг потенциальных победителей и по моему разумению ты в него входишь)
Думаю, что и ты видел одну ставку которая решала всё, но я намеренно её не сделал, примерно 11-12 числа, кэф. 34 и зашел...
Мне просто интересно стало будешь ты менять свою тактику или нет)?
jRest
jRest
вчера в 10:29
"Янг Бойз - Мальме" в ЛЧ уже имеем. Теперь ещё "Сингапур - Буркина-Фасо" получим на ЧМ. Я понимаю, что деньги не пахнут, но нельзя же настолько ронять качество и без того не самого сильного футбольного турнира.

Идеальной была схема с 16-ю командами для Евро и 32-мя для чемпионата мира.
A.S.A
A.S.A ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 10:25
Здравствуйте, Олег!
Неужели Вы опасаетесь меня?)
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:20
ФИФА на этом заработает прилично. Больше матчей - больше денег от телетрансляций, рекламы и прочей комерческой составляющей.
K_SY116
K_SY116
вчера в 10:12
Нам то что
6fmqurw62cmq
6fmqurw62cmq
вчера в 10:07
Любыми путями пытаются Россию вовлечь.
YNWA
YNWA
вчера в 09:44, ред.
Зачем этот дурдом? Ах да, деньги, много денег!
