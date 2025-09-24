ФИФА поддержит увеличение числа участников чемпионата мира до 64 команд

1758695632

вчера, 09:33

Международная федерация футбола ( ФИФА ) намерена поддержать расширение состава участников чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд. Об этом сообщает аргентинское издание Ole.

По информации источника, проект о расширении был представлен президентом Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингесом. В случае одобрения предложения турнир пройдет в формате 16 групп по 4 команды в каждой. Матчи пройдут в шести странах: стартовые игры состоятся в Уругвае, Парагвае, Аргентине, а основной этап примут Испания, Португалия и Марокко. Чемпиону мира для победы в турнире потребуется сыграть восемь матчей.