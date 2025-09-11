  • Поиск
Дегтярев выразил уважение Гинеру за реакцию на вопрос по лимиту

вчера, 13:41

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил уважение президенту ПФК ЦСКА Евгению Гинеру за реакцию на вопрос по лимиту на легионеров и предложение футболистам читать книги. Об этом Дегтярев заявил журналистам.

Ранее Гинер прокомментировал изданию «Осторожно Media» возможное ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

«Хочу выразить уважение Евгению Гинеру, как он с юмором отреагировал на тему лимита и книг. Он с юмором отнесся, умница, молодец. Люблю людей с юмором, увидимся при возможности», — сказал Дегтярев.

Ранее Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир — Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

112910415
112910415
сегодня в 09:24
в двух строчках три раза про юмор ...
а про спорт не разу ...
этот министр ещё не запомнил, какая табличка у него на двери ! )
sv_1969
sv_1969 ответ D 171 (раскрыть)
сегодня в 05:16
Так я разве против. Я уже опять же писал про это, что после развала СССР, больше всего в то время уехало игроков в ТОП 5.
D 171
D 171 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 02:16
Футболист из молодежки может в последующем принести огромную прибыль. На известных футболистов ходит смотреть тысячи людей,которые покупают билеты. На них подписаны сотни тысяч людей, являясь по сути ходячей рекламой. Поэтому с точки зрения бизнеса и возможной прибыли футболист, к сожалению, ценнее доктора и учителя. К сожалению, на докторов и учителей стадион не соберёшь, рекламу не продашь, за десятки миллионов в другой клуб не продашь. Посмотрите на транфернный баланс того же ЦСКА за крайние 15 лет. А если взять топ 3 Португалии (бенфика, Спортинг, Порту) то там вообще космос в каком они плюсе. Вот там вкладывают в академии. Можно взять тот же Монако как пример. Наши клубы надо научить зарабатывать! И как можно больше наших парней должны играть в лучших лигах мира. Как ни крути в АПЛ, ла Лиге и тп уровень выше. Так надо ехать набираться опыта, тренироваться, выгрызать себе место в составе. Даже Пётр 1 учится в Европу ездил. Посмотрите как двигается/думает условный Головин в сравнении с игроками из РПЛ. С какого перепугу условному Галицкому нужен потолок зарплат, он и так свои деньги считает. Лимит нужен для клубов на гос финансировании как я писал в другой новости. Тогда молодые будут рвать, чтоб либо перейти в частный /самоокупаемый клуб в России или Европу на большую зарплату. Тогда у академий появятся доходы с транферов,что соответственно повлияет и на функциональную базу академии и на качество обучения
ABir
ABir
вчера в 21:49
А него бы Гиннеру не юморить, им то лимит только на руку.
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:22
Я уже это тысячу раз писал! Лимит и потолок зарплат обязательно! Чем лучше футболист врача или парня который защищает Родину , что он получает такие деньги? Или гастарбайтер которого уговаривают приехать поиграть ради Бога за бешеные деньги? Думаю ответ очевиден! НИЧЕМ!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:14
Каким должен быть итог?
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:51
Это все болтовня! Важен итог
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:54
Хватит уже любезностями обмениваться. Дегтярев, тебя поставили руководить спортом, вот и руководи. Не знаешь как? Спроси у тех, кто знает. Лучше всего у ветеранов спорта. Только не делай из этого шоу — перед камерами люди не будут откровенничать. И подготовься к такому мероприятию - обязательно заранее определить круг людей и перечень обсуждаемых вопросов. Вопросы нужно разослать тоже заранее, для подготовки предложений требуется время. Не стоит забывать общественность. Простые люди должны иметь возможность высказать своё мнение. Лучше всего для них сделать отдельный сайт и подготовить ему рекламу. Народ любит, когда с ним разговаривают и в состоянии дать дельный совет даже Министру.
Vilar
Vilar
вчера в 14:52
Все, футбольные функционеры любят юмор, а главное очень смешно шутят, а у Петросяна недобор, проблема со штатными юмористами.
Футбольные функционеры, особенно из рпл, вместе с министром на сцену и продолжайте смешить народ, юморить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:59
Видимо, гинер правильные слова сказал для Дегтярёва...
