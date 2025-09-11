Дегтярев выразил уважение Гинеру за реакцию на вопрос по лимиту

1757587263

вчера, 13:41

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил уважение президенту ПФК ЦСКА за реакцию на вопрос по лимиту на легионеров и предложение футболистам читать книги. Об этом Дегтярев заявил журналистам.

Ранее Гинер прокомментировал изданию «Осторожно Media» возможное ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

«Хочу выразить уважение Евгению Гинеру, как он с юмором отреагировал на тему лимита и книг. Он с юмором отнесся, умница, молодец. Люблю людей с юмором, увидимся при возможности», — сказал Дегтярев.

Ранее Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир — Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.