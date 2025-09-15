Черчесов высказался о возможных изменениях в лимите на легионеров

Главный тренер «Ахмата» поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ .

Единственное моё пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Потому что когда делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит.

Даже если у тебя десять иностранцев, редко когда все будут доступны на игру – травмы, карточки. Опять же, никто легионеру не гарантирует место в составе. Никто не будет засорять заявку.

Неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть нужный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается, что при подготовке к игре ты должен смотреть не на спортивную форму, а на паспорт.