Черчесов высказался о возможных изменениях в лимите на легионеров

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Единственное моё пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Потому что когда делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит.
Даже если у тебя десять иностранцев, редко когда все будут доступны на игру – травмы, карточки. Опять же, никто легионеру не гарантирует место в составе. Никто не будет засорять заявку.
Неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть нужный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается, что при подготовке к игре ты должен смотреть не на спортивную форму, а на паспорт.
Ранее сообщалось, что рассматривается схема «десять легионеров в заявке – пять на поле».
Чтоб Семак с ума не сошёл...
Надо заявки отменить....есть 100 легионеров...20 в раздевалке...20 на продажу...20 на подлёте...10 травмированных....20 играть не хотят...10 хотят но не умеют.....где тут Семаку справиться....
