Черчесов высказался о возможных изменениях в лимите на легионеров

вчера, 14:56

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

Единственное моё пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Потому что когда делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит.

Даже если у тебя десять иностранцев, редко когда все будут доступны на игру – травмы, карточки. Опять же, никто легионеру не гарантирует место в составе. Никто не будет засорять заявку.

Неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть нужный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается, что при подготовке к игре ты должен смотреть не на спортивную форму, а на паспорт.

Ранее сообщалось, что рассматривается схема «десять легионеров в заявке – пять на поле».

cska1948
cska1948 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:54
В царской России богатеи хвастались друг перед другом породистыми собаками, лошадьми, богатыми выездами. В современной России буржуи хвастают друг перед другом дорогими машинами, яхтами и наличием в своих футбольных клубах дорогими футболистами.
Сп62
Сп62
вчера в 17:55
Я не понимаю, когда говорят, что при лимите у россиян не будет стимула к прогрессу. Если на место в старте будут претендовать несколько россиян, то надо будет выигрывать конкуренцию, а значит совершенствовать своё мастерство. А причина, по которой голосуют против лимита, одна: отсутствие желания готовить своих воспитанников.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:54
При Советском Союзе иностранных игроков в составах команд не было и ничего. В 1945 году команда Динамо Москва, в ходе турне по Великобритании, навела там шороху. У Динамо К и Динамо Тб в активе четыре трофея на двоих. У сборной СССР победы на Олимпийских играх и в Кубке Европы. Не обошли нас также высшие индивидуальные трофеи - Яшин, Блохин и Беланов стали обладателями Золотого Мяча. И всего этого мы добились сами, своими собственными силами. Почему сейчас так остро стоит вопрос о засилье иностранных игроков? Они не дают развиваться сборной России 🇷🇺 по футболу. Считаю, что лимит нужно ужесточать ( три на поле ) и ввести потолок зарплат. И хватит разным экспертам говорить, что это невозможно...
f7xrm4cwyref
f7xrm4cwyref
вчера в 17:43
Сентябрь горит, стасик плачет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:04
Лимит нужен...
Чтоб Семак с ума не сошёл...

Надо заявки отменить....есть 100 легионеров...20 в раздевалке...20 на продажу...20 на подлёте...10 травмированных....20 играть не хотят...10 хотят но не умеют.....где тут Семаку справиться....
112910415
112910415
вчера в 16:34
Кругом проблемы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:08, ред.
В этом новом лимите есть и плюсы и минусы. Минусов, на мой взгляд, немного больше. Нужный паспорт почти гарантирует россиянину место в составе, при этом тренироваться он может спустя рукава. Но это сугубо личное мнение, никому его не навязываю...
Vilar
Vilar
вчера в 15:30, ред.
Моё мнение: лимит должен быть в заявке, а на поле, нет. А вот сколько в заявке? Думаю, надо начинать с 8, которые сейчас, могут быть на поле, и постепенно ежегодно уменьшать на 1, доведя до 5 и на этом, остановится. Дальше хозяева клубов и тренеры пусть думают: все 5 на поле или в запасе.
