В «Ростове» назвали новый лимит на легионеров прекрасной идеей

вчера, 16:19

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поддержал предложение министра спорта РФ Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году на смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

«Он как министр должен ратовать за то, чтобы было больше российских футболистов. По-моему, прекрасная идея. Реализация просто должна быть соответствующая», — сказал Рыскин.

«Ростов» идет на 11-м месте в РПЛ, набрав 9 очков после 9 туров. В заявке команды числятся шесть легионеров.

Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:16
Так именно с помощью лимита и хотят, как ты говоришь, заставить работать с молодёжью профессионально. Может быть завтра ещё что-нибудь придумают. Но и это уже неплохо.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:47
Главное, что Ростову и делать ничего не надо. Их заявка уже сейчас соответствует новому лимиту. Тяжелей будет большим клубам, опять разберут провинцию..
ee32up4j28ke
ee32up4j28ke
вчера в 19:55
У каждого на этот счёт своя точка зрения
qcc3pvn8zxub
qcc3pvn8zxub
вчера в 19:47
Распил бабок очередной
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:56, ред.
Прям сразу клубы наполнятся Батраковыми-Кисляками....золотая пора....))

Качество - ничто...паспорт - всё....???

Думаю ещё раз 10 перейдём с весны-осень на осень-весна и будем перекраивать лимит...во все 4 стороны...))

Не в том лесу грибы ищут....

Работать с молодёжью должны профессионалы....и поставлять почти гарантировано молодых игроков в высшие лиги...вот где помогать надо....
А изменять лимит в одну и другую сторону росчерком пера - дело нехитрое.....
qnt9rpujb937
qnt9rpujb937
вчера в 17:42
На болотах вряд ли разделяют их радость
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:38, ред.
Кто то за , кто то против , скоро узнаем разрешение этого вопроса , если ещё на месячишко не перенесут из за неотложных дел...
