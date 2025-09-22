В «Ростове» назвали новый лимит на легионеров прекрасной идеей

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поддержал предложение министра спорта РФ Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году на смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
«Он как министр должен ратовать за то, чтобы было больше российских футболистов. По-моему, прекрасная идея. Реализация просто должна быть соответствующая», — сказал Рыскин.
«Ростов» идет на 11-м месте в РПЛ, набрав 9 очков после 9 туров. В заявке команды числятся шесть легионеров.
Качество - ничто...паспорт - всё....???
Думаю ещё раз 10 перейдём с весны-осень на осень-весна и будем перекраивать лимит...во все 4 стороны...))
Не в том лесу грибы ищут....
Работать с молодёжью должны профессионалы....и поставлять почти гарантировано молодых игроков в высшие лиги...вот где помогать надо....
А изменять лимит в одну и другую сторону росчерком пера - дело нехитрое.....
