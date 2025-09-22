В «Ростове» назвали новый лимит на легионеров прекрасной идеей

1758547161

вчера, 16:19

Спортивный директор «Ростова» поддержал предложение министра спорта РФ Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге ( РПЛ ).

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году на смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

«Он как министр должен ратовать за то, чтобы было больше российских футболистов. По-моему, прекрасная идея. Реализация просто должна быть соответствующая», — сказал Рыскин.