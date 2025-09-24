Колосков считает вредным возможное увеличение числа участников ЧМ-2030

1758706741

вчера, 12:39

Возможное расширение участников чемпионата мира по футболу до 64 уменьшит значимость турнира, это будет вредным решением в погоне за деньгами. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

Аргентинское издание Ole сообщило, что Международная федерация футбола ( ФИФА ) планирует поддержать расширение состава участников чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд.

«Я всегда был противником всякого рода искусственных расширений, я называл это не чемпионатом мира, а фестивалем футбола, никакого отношения к футболу не имеет, — сказал Колосков. — Чемпионат мира все-таки является комплексным мероприятием, оно компактное должно быть, где страны соревнуются в какой-то конкурентной стране, где фокус и футбольный нерв на протяжении всех матчей присутствует. А здесь в шести странах, там играют, здесь, единства соревнования нет, как и взаимодействия. Болельщикам не понятно, что происходит. Для меня это странно, погоня за деньгами приводит к большему расширению. Клубный чемпионат мира показал всю пагубность расширения, людям неинтересно ходить, прошлось бесплатные билеты раздавать».

«На чемпионат мира зрители будут ходить, наверное, но это получается какая-то цирковая комбинация, а не спортивная. Я считаю, что это ненужное, вредное расширение. Это же группы должны будут куда-то собираться, футболисты в самолетах проведут время больше, чем на поле. Главное — теряется целостность соревнования, болельщикам тяжело будет сконцентрироваться. Что касается перспектив для сборной России, для многих команд это будет плюсом, можно будет дублирующим составом попасть, но это не значит, что это хорошо», — добавил Колосков.