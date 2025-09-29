В Узбекистане предложили провести молодежный турнир стран СНГ

Узбекистан готов провести и организовать молодежный турнир по футболу среди стран СНГ с участием команды России. Об этом сообщил министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов.
Ранее на заседании Совета по физической культуре и спорту стран СНГ Икрамов предложил организовать такой турнир в период с апреля по октябрь.
«Что касается матча со сборной России, то я думаю, что это вопрос больше к Ассоциации футбола Узбекистана, — сказал Икрамов. — На заседании делегаций, ответственных за физкультуру и спорт в рамках СНГ, сегодня мы дали свое предложение — в 2026 году провести молодежный чемпионат [по футболу], в котором, естественно, будет участвовать российская команда. Думаю, что с учетом плотного графика национальных сборных вопрос о проведении такого матча [между основными сборными] является преждевременным, особенно до чемпионата мира. Молодежные сборные вполне могут работать, это будет хорошим заделом на будущее для их соревнований».
А вот мальчишек,юношей,молодежь жалко ! На корню ребят лишают
этого великого чувства соревнования международного праздника
футбола! Так что хвататься надо за каждую тростиночку, во истине!!!
