  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжь

В Узбекистане предложили провести молодежный турнир стран СНГ

29 сентября 2025, 16:06

Узбекистан готов провести и организовать молодежный турнир по футболу среди стран СНГ с участием команды России. Об этом сообщил министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов.

Ранее на заседании Совета по физической культуре и спорту стран СНГ Икрамов предложил организовать такой турнир в период с апреля по октябрь.

«Что касается матча со сборной России, то я думаю, что это вопрос больше к Ассоциации футбола Узбекистана, — сказал Икрамов. — На заседании делегаций, ответственных за физкультуру и спорт в рамках СНГ, сегодня мы дали свое предложение — в 2026 году провести молодежный чемпионат [по футболу], в котором, естественно, будет участвовать российская команда. Думаю, что с учетом плотного графика национальных сборных вопрос о проведении такого матча [между основными сборными] является преждевременным, особенно до чемпионата мира. Молодежные сборные вполне могут работать, это будет хорошим заделом на будущее для их соревнований».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Сборная России среди футболистов до 15 лет примет участие в Играх стран СНГ
25 сентября
Алаев назвал приоритетом РПЛ и Минспорта создание среды для роста талантов
22 сентября
18-летний вратарь «Кайрата» отразил пенальти в матче Лиги чемпионов
18 сентября
Российский спортивный фонд будет поддерживать школьную футбольную лигу
11 сентября
Путин поприветствовал участников финала «Кожаного мяча»
11 сентября
Дегтярев и Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги
11 сентября
 
Все комментарии
shur
shur
29 сентября в 18:36
...главной сборной России не привыкать,уже смирились с санкциями!
А вот мальчишек,юношей,молодежь жалко ! На корню ребят лишают
этого великого чувства соревнования международного праздника
футбола! Так что хвататься надо за каждую тростиночку, во истине!!!
Vilar
Vilar
29 сентября в 17:38
Да, надо нашей сборной сыграть с командой участницей Чемпионата мира. Может быть, чему-нибудь научатся.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 