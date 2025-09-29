В Узбекистане предложили провести молодежный турнир стран СНГ

1759151193

Узбекистан готов провести и организовать молодежный турнир по футболу среди стран СНГ с участием команды России. Об этом сообщил министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов.

Ранее на заседании Совета по физической культуре и спорту стран СНГ Икрамов предложил организовать такой турнир в период с апреля по октябрь.