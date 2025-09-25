  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжь

Сборная России среди футболистов до 15 лет примет участие в Играх стран СНГ

вчера, 19:09

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 15 лет) примет участие в Играх стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Россияне сыграют в группе B с командами Белоруссии и Узбекистана. В группе A выступят сборные Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. 27 сентября россияне сыграют с белорусами, 1 октября — с командой Узбекистана. Финал пройдет 4 октября.

III Игры стран СНГ пройдут на 12 площадках в 7 городах Азербайджана — Гяндже, Габале, Гёйгёле, Мингячевире, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемонии открытия и закрытия соревнований состоятся в Гяндже. Будут разыграны медали в 23 видах спорта.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые — в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Россия до 17
Источник: itar-tass.com Фото: РФС
Алаев назвал приоритетом РПЛ и Минспорта создание среды для роста талантов
22 сентября
18-летний вратарь «Кайрата» отразил пенальти в матче Лиги чемпионов
18 сентября
Российский спортивный фонд будет поддерживать школьную футбольную лигу
11 сентября
Путин поприветствовал участников финала «Кожаного мяча»
11 сентября
Дегтярев и Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги
11 сентября
Сын Роналдиньо будет играть за «Халл Сити»
09 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:44
Скудновато. Всего 7 участников. А где Казахстан, Армения, Туркмения. Все они играют во всех отборах. А здесь отказались?
48a3ssc94q9k
48a3ssc94q9k
вчера в 21:14
Для развития футбола отличный вариант турнира
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:32
В добрый путь !
Удачи.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:45
Интересно, а как собирают подобные сборные?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:40
Отлично, хоть ребятишки будут участвовать в каком-то турнире...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 