Сборная России среди футболистов до 15 лет примет участие в Играх стран СНГ

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 15 лет) примет участие в Играх стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Россияне сыграют в группе B с командами Белоруссии и Узбекистана. В группе A выступят сборные Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. 27 сентября россияне сыграют с белорусами, 1 октября — с командой Узбекистана. Финал пройдет 4 октября.
III Игры стран СНГ пройдут на 12 площадках в 7 городах Азербайджана — Гяндже, Габале, Гёйгёле, Мингячевире, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемонии открытия и закрытия соревнований состоятся в Гяндже. Будут разыграны медали в 23 видах спорта.
Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые — в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.
