Сборная России среди футболистов до 15 лет примет участие в Играх стран СНГ

вчера, 19:09

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 15 лет) примет участие в Играх стран СНГ . Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза ( РФС ).

Россияне сыграют в группе B с командами Белоруссии и Узбекистана. В группе A выступят сборные Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. 27 сентября россияне сыграют с белорусами, 1 октября — с командой Узбекистана. Финал пройдет 4 октября.

III Игры стран СНГ пройдут на 12 площадках в 7 городах Азербайджана — Гяндже, Габале, Гёйгёле, Мингячевире, Ханкенди, Евлахе и Шеки. Церемонии открытия и закрытия соревнований состоятся в Гяндже. Будут разыграны медали в 23 видах спорта.