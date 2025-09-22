  • Поиск
Алаев назвал приоритетом РПЛ и Минспорта создание среды для роста талантов

вчера, 23:12

Создание благоприятной среды для роста талантливых российских футболистов является общим приоритетом для Российской премьер-лиги (РПЛ) и Министерства спорта РФ. Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил о рабочей встрече с Алаевым.

«Я рассказал министру о стратегии развития лиги на период 2026-2030 годов, которая была разработана совместно с клубами и в скором времени будет презентована официально. Стратегия предусматривает более 650 проектов, шагов и целевых действий по приоритетным направлениям работы, и мы рады, что в основополагающих сферах развития мы с министерством спорта и РФС единомышленники. Разумеется, отдельно мы с Михаилом Владимировичем обсудили развитие молодых российских игроков. Убежден, что все участники отрасли — лига, клубы, Российский футбольный союз (РФС), Минспорт — едины в стремлении к качественному развитию футбола в России и воспитанию ярчайших звезд», — сказал Алаев.

«Создание благоприятной среды для роста талантов — наш общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше, хотим, чтобы они пробивались на лидирующие позиции во всех клубах лиги. Инструменты развития всегда обсуждаемы. Сегодняшняя встреча, как и будущая встреча с участием руководителей клубов, РПЛ и РФС — как раз пример конструктивного взаимодействия, полезного для выработки важных решений», — добавил президент РПЛ.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:26
"Создание благоприятной среды для роста талантов" - как всегда начнётся "после дождичка в четверг"...)))
Гость
