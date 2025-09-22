Алаев назвал приоритетом РПЛ и Минспорта создание среды для роста талантов

1758571956

вчера, 23:12

Создание благоприятной среды для роста талантливых российских футболистов является общим приоритетом для Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и Министерства спорта РФ . Об этом заявил президент РПЛ , комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил о рабочей встрече с Алаевым.

«Я рассказал министру о стратегии развития лиги на период 2026-2030 годов, которая была разработана совместно с клубами и в скором времени будет презентована официально. Стратегия предусматривает более 650 проектов, шагов и целевых действий по приоритетным направлениям работы, и мы рады, что в основополагающих сферах развития мы с министерством спорта и РФС единомышленники. Разумеется, отдельно мы с Михаилом Владимировичем обсудили развитие молодых российских игроков. Убежден, что все участники отрасли — лига, клубы, Российский футбольный союз ( РФС ), Минспорт — едины в стремлении к качественному развитию футбола в России и воспитанию ярчайших звезд», — сказал Алаев.