  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

Сборная США выиграла матч молодежного чемпионата мира со счетом 9:1

30 сентября 2025, 09:15

Сборная США со счетом 9:1 обыграла команду Новой Каледонии в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир проходит в Чили.

Американцы возглавили турнирную таблицу группы Е. В другом матче квартета сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду ЮАР.

Во втором туре американские футболисты сыграют с французами. Сборная Новой Каледонии встретится с командой ЮАР.

Молодежный чемпионат мира завершится 19 октября. В турнире принимают участие 24 сборные, которые поделены на шесть групп. В 1/8 финала из каждого квартета выйдут по две сильнейшие команды, также на этой стадии выступят четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими показателями. Действующим победителем турнира является команда Уругвая.

Подписывайся в ВК
Все новости
США до 20
Источник: itar-tass.com
Лидер Первой лиги «Спартак» из Костромы сыграл вничью с «Волгой»
29 сентября
Футболисты «Торпедо» прервали шестиматчевую серию без побед в Первой лиге
29 сентября
«Милан» обыграл «Наполи»
28 сентября
«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад»
28 сентября
«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
28 сентября
«Арсенал» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
28 сентября
 
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
30 сентября в 12:12
Люблю все эти молодежные ЧМ и ЧЕ, играют пацаны с горящими глазами и огромной страстью проявить себя, показать себя миру!
Штаты с победой, впереди матч с Францией, там так легко не будет
КЭТиК
КЭТиК
30 сентября в 11:45
Зачем вообще пускать на чемпионат мира команды, пропускающие по 9 мячей?
Варвар7
Варвар7
30 сентября в 11:23
Медикам проигравшей сборной , похоже пришлось отпаивать игроков "сбором календулы", что бы хоть как то их успокоить...)
112910415
112910415
30 сентября в 10:29
накалядовали, как говорится ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 