Матч «Локомотив» — ЦСКА и еще три игры продолжат программу Кубка России

01 октября 2025, 00:12

Программа пятого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России продолжится в среду четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Сочи», «Пари Нижний Новгород» — «Спартак», «Локомотив» — ЦСКА и «Балтика» — «Акрон».

Среди этих матчей выделяется дерби между московскими «Локомотивом» и ЦСКА, матч пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 20:30 мск. Команды выступают в группе D, матч первого круга кубка завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. «Локомотив» лидирует в таблице квартета с 9 очками, далее идут ЦСКА (8), «Акрон» (5) и «Балтика» (2), матч двух последних команд начнется также в 20:30 мск.

«Локомотив» и ЦСКА одержали победы в последнем туре РПЛ. Армейцы благодаря трем очкам в матче с калининградской «Балтикой» (1:0) возглавили турнирную таблицу чемпионата России. Железнодорожники одержали первую победу в РПЛ после пяти ничьих подряд — над «Рубином» (1:0), команда на одно очко отстает от ЦСКА в таблице чемпионата.

Также в среду пройдет матч группы С, в котором «Пари НН» примет московский «Спартак». Домашняя арена нижегородского клуба была закрыта на ремонт прошлым летом. «Пари НН» проводил первые домашние матчи текущего сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном. В воскресенье команды уже провели матч РПЛ, сильнее в Москве оказались красно-белые (3:0). «Спартак» продолжит играть без главного тренера Деяна Станковича на скамейке запасных, которого отстранили на месяц из-за оскорбления судьи. Пока он пропустил два матча из пяти.

В другом матче дня самарские «Крылья Советов» дома встретятся с «Сочи» (18:00 мск). Эти команды выступают в группе B вместе с московским «Динамо» и «Краснодаром», матч которых прошел во вторник и завершился в пользу краснодарцев (0:0, 4:2 — пенальти).

О Кубке России

Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).

Источник: itar-tass.com Фото: А. Аксёнова
Red blu
Red blu ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 октября в 13:30
Составы будут с ротацией, что у ЦСКА , что у Локомотива, так как в 11 туре нас ждут два Московских дерби. ЦСКА- Спартак и Локомотив - Динамо.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 октября в 09:37
...да уж, вся фишка в том,чтобы увидеть основу без ротации и показать Who is Who...!!! По словам затейников с Матч Тв (и не только),лучший молодняк собран за последнее время в этих командах,так ли это посмотрим!!!
Alex_67
Alex_67
01 октября в 08:41
Крыльям обязательно нужна победа над Сочи, чтобы получить заряд уверенности для матчей чемпионата России 🇷🇺.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 08:23, ред.
Московское дерби обещает быть очень интересным. Если не будут сильно ротировать состав...
