Роналду извинился перед венграми за провокацию партнера по команде

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду извинился перед венгерскими болельщиками за поведение своего товарища по команде Жоау Канселу.
Во время матча отбора ЧМ-2026 Венгрия — Португалия Канселу подбежал к трибунам после забитого мяча и показывал провокационные жесты фанам соперника. К месту празднования подоспел Роналду вместе с Бернарду Силвой. Они увели Канселу от трибуны, а также жестами принесли извинения венгерским фанатам.
Молодец Криш. Эмоции начинают сдавать перед Зрелостью. Как никак 5-й десяток разменял, а это уже обязывает...
