Роналду извинился перед венграми за провокацию партнера по команде

вчера, 10:36
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия2 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду извинился перед венгерскими болельщиками за поведение своего товарища по команде Жоау Канселу.

Во время матча отбора ЧМ-2026 Венгрия — Португалия Канселу подбежал к трибунам после забитого мяча и показывал провокационные жесты фанам соперника. К месту празднования подоспел Роналду вместе с Бернарду Силвой. Они увели Канселу от трибуны, а также жестами принесли извинения венгерским фанатам.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:18
Ну что.... один красавец, другой поц...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 13:47
Настоящий капитан своей команды!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:19
Позже по этим фактам напишут книгу. Наверняка черновики уже готовы. А возможно и снимут полудокументальный фильм. Видосиков можно набрать даже на сериал...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:20, ред.
Ежли бы Рон это сделал после игры, в пабликах, тогда смахивало бы на популизм и театральность. Но в процессе дела - это уже иное.

Молодец Криш. Эмоции начинают сдавать перед Зрелостью. Как никак 5-й десяток разменял, а это уже обязывает...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:16
Молодец Рон! А Кансело чудик!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:12
""Португал" , ну что с него взять - вот у нас в Саудовской Аравии так не принято" - извиняющими жестами, как мог объяснил Роналду...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:59
Делает глупости один, извинился другой. Хотя бы слово сказал сам...
