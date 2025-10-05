Сперцяну грозит дисквалификация до 10 матчей за расистские оскорбления

1759667711

05 октября 2025, 15:35

Капитан и полузащитник «Краснодара» может получить дисквалификацию до 10 матчей за расистские оскорбления в матче Российской премьер-лиги ( РПЛ ) в адрес сенегальского защитника грозненского «Ахмата» , если вина игрока краснодарской команды будет доказана. Это следует из дисциплинарного кодекса Российского футбольного союза.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ . Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Сначала полузащитник сборной Армении толкнул сенегальца, затем защитник ответил игроку «Краснодару». В протоколе матча отмечено, что Ндонг был удален за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо. Сперцян получил предупреждение за неспортивное поведение.

5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

Ндонгу 26 лет, он перешел в «Ахмат» в июле 2025 года. По ходу карьеры сенегалец играл в чемпионатах Ирана и Уругвая. Сперцяну 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом России.