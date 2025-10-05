  • Поиск
Сперцяну грозит дисквалификация до 10 матчей за расистские оскорбления

05 октября 2025, 15:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуарду Сперцяну может получить дисквалификацию до 10 матчей за расистские оскорбления в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) в адрес сенегальского защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга, если вина игрока краснодарской команды будет доказана. Это следует из дисциплинарного кодекса Российского футбольного союза.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Сначала полузащитник сборной Армении толкнул сенегальца, затем защитник ответил игроку «Краснодару». В протоколе матча отмечено, что Ндонг был удален за агрессивное поведение и удар соперника плечом в лицо. Сперцян получил предупреждение за неспортивное поведение.

5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

Ндонгу 26 лет, он перешел в «Ахмат» в июле 2025 года. По ходу карьеры сенегалец играл в чемпионатах Ирана и Уругвая. Сперцяну 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом России.

Сортировать
Все комментарии
BDA81
BDA81 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 22:16
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ BDA81 (раскрыть)
    вчера в 16:13
    Если Сперцян ,,типичный средний игрок, коих у нас пруд-пруди", то что представляет из себя РПЛ?
    Вы, наверное, вчера впервые в жизни футбол посмотрели?
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ Землянин (раскрыть)
    вчера в 16:09
      112910415
      112910415
      вчера в 14:20
      Только при явке с повинной ситуация станет однозначной....)
      В остальных случаях к истине не подобраться! .
      Землянин
      Землянин ответ BDA81 (раскрыть)
      вчера в 04:44, ред.
      Можно не спорить, цифры говорят сами за себя - 10 результативных передач против 4-х у Батракова и Рассказова, у всех остальных и ещё меньше и соответственно единолично лучший ассистент РПЛ, а также и (гол + пас) также лучший.

      Объективно MVP (англ. Most Valuable Player) - это самый ценный/полезный игрок по этим показателям на данный момент.
      2vj3wwfy82qn
      2vj3wwfy82qn
      05 октября в 21:12
      Московские теперь будут всякие козни Краснодару делать.
      Землянин
      Землянин
      05 октября в 19:07
      Сперцян сразу после матча сказал, что будут отмазывать своего любыми средствами и Богом поклялся, что он слово Black не говорил. Хотел вывести на эмоции лидера соперника оскорблениями и толчками, проигрывая уже 2:0, в итоге удалился сам, а теперь жертву из себя лепит 🤷 Сколько играет Сперцян в чемпионате и сколько этот, что его фамилию специалисты максимум знают ❓Не припомню за Сперцяном каких либо конфликтов.

      И зачем в нашем чемпе такие новички провокаторы, которые оскорбляют и наводят тень на одних из лучших игроков лиги, которые создают зрелище для болельщиков и различных спортивных каналов делают кассу и контент, и играют тут с рождения из года в год без каких либо конфликтов и склок 🤷 Он бы ещё на Кордобу кляузу накатал 🤦
      Russia 2010
      Russia 2010
      05 октября в 18:12, ред.
      Ноунейм, провокатор, играет пару месяцев в России, а уже шуму навёл для передач а-ля Нагиев Малахов. Никто его и фамилию не знает, а уже быкует во всю.
      iBragim2102
      iBragim2102
      05 октября в 17:47
      десять не дадут , 1 или 2 -3 максимум
      Kosmos58
      Kosmos58
      05 октября в 17:40
      На русском ругались? Тогда нужно расследовать! Привлечь свидетелей, включить видео и аудиозапись инцидента!.. А вам не смешно?!.
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar
      05 октября в 17:14
      Начинают душить Краснодар . Как франконкоговорящий игрок может сказать , что Сперцян его на португальском обозвал ?) Он полиглот ?
      Землянин
      Землянин ответ BDA81 (раскрыть)
      05 октября в 16:49, ред.
      Футболист - не депутат перед выборами, различие большое. В топ 10 лучших точно входит по гол + пас, если даже сухо смотреть на статистику без предпочтений.

      Ельцин на рельса ложиться собирался, помню, а про маму или Бога так и не знаю никого боле менее среднего даже уровня, может на местном уровне где то и было, но мимо меня прошло
      BDA81
      BDA81 ответ Землянин (комментарий удален) (раскрыть)
      05 октября в 16:27
      Ну то что поклялся, та нам депутаты и богом и мамой клянутся)) Да и поспорил бы я за одно из лучших игроков( тут вы лишка махнули), типично средний инвалид коих в РПЛ пруд пруди. Ну а в остальном да, нужно играть, а не как они любят бла бла бла разводить. Я бы обоих на пару матчей отстранил и всё.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Землянин (комментарий удален) (раскрыть)
      05 октября в 16:26
      так много слов растрачено впустую)) чтоб из сперцяна сделать святого.
      будет расследование.
      что именно сказал игрок Краснодара, определять это будет эксперт, читающий по губам... может. узнаем правду, а может и нет...
      мы и сейчас после стольких лет не знаем, что на самом деле Матерацци сказал Зидану, и почему...
      iBragim2102
      iBragim2102
      05 октября в 16:25
      Лучше бы написали что он сказал
      Аксинья
      Аксинья
      05 октября в 16:24
      Надо было назвать культурно афроаме...пардон, афроафриканцем))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      05 октября в 15:54
      От негров все неприятности...
      Шуня771
      Шуня771
      05 октября в 15:54
      Дисквалификация Эдуарда на 10 игр это юбилей с юбиляром, а Сперцян может задуматься о смене чемпионата...
      В целом это откат всего.....
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
       
       
       