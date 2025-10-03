  • Поиск
«Ахмат» оштрафовали за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

вчера, 17:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 10 тыс. рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками в адрес форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

27 сентября «Ахмат» дома обыграл «Акрон» со счетом 3:0 в 10-м туре Российской премьер-лиги.

«Ахмату присужден штраф в 10 тыс. рублей за скандирование в адрес Дзюбы. Также после игры на поле выбегали два человека, что считается массовым появлением. За это „Ахмат“ оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Константин 87
Константин 87
вчера в 23:26
Интересно,а если бы Дзюба был бы чеченец,тоже самое бы кричали?????
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:39, ред.
Судя по размеру штрафа Ахмат вообще не наказан. Что из этого следует ? Чечены неприкасаемые, а с русскими можно делать всё. И ведь это по отношению к самому Дзюбе такой беспредел. А представьте на его бы месте был бы простой смертный..., чем бы дело кончилось ?!

КДК надо бы было штраф и Дзюбе выписать. Наверняка он бородатых спровоцировал ! (facepalm).
K_SY116
K_SY116
вчера в 22:35
Это от недостатка культуры
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:52
Так вот и сказать ему в лицо, глаза в глаза, всё ему высказать, а массовой травлей заниматься зачем? Я об этом, что это последнее дело.
DXTK
DXTK
вчера в 21:50
Обидели нашего Артемку.........ая-яй!!!
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:11
Вот вроде прочитал Вас и по первости подумал что правильно и про травлю и про то что не он выложил! Но потом подумал а этот сорокалетний дядя о чем думал когда снимал ? Ну если ты этим занимаешься на хрена снимать! Ты публичный человек и должен мозгами думать если они есть конечно , а не маргарин вместо них! Ну а если ты выбрал себе такую подружку то пожинай плоды! Думаю не просто так она эту мерзость выложила! А Артемка любит чтобы вокруг него все это происходило!Думаю ему это даже в кайф!
Vilar
Vilar
вчера в 20:31
За оскорбления группой лиц - 10т.р.(?), за беготню по полю 2-х недоумков (после игры) - 50т.р. - неадекватные цифры, как и КДК в целом.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:49
То, что выложила подружка, было известно в самом начале этого скандала. Но вам, как вы утверждаете, это не важно. Главное раскрутить травлю и все забудут откуда всё появилось. То, что он мой символ последних 20-х лет, это ложь с вашей стороны. Удалить видио он мог бы, если бы он сам его выложил, но его выложила обиженка и удалить он его не смог.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:47
Дзюба сам делает так, чтобы вокруг него были сплошные скандалы ... А людям это не нравится..
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 19:46
До Ахмата русские его звали Рукаку. Под любым видео от Дзюбы очень много комментариев бывает. Поэтому не важно
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:40
Кто выложил уже неважно, главное, что видео попало в интернет. И потом, неизвестно, кто выложил- подружка или он сам... Вы его защищаете, только потому, что он ваш символ, последних 20-x лет, что можно понять. Но его человеческие качества оставляют желать... Тем более, он спокойно мог удалить видео, но не сделал этого.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Ну во первых, в сеть порнуху выложил не сам мужик, а обидевшаяся на него подружка, что тоже крайне низко. А во вторых, кому какое дело чем мужик занимается дома. Это его личное дело и к футболу в целом, а к этому мачу в частности, никакого отношения не имеет. А массовая травля, это последнее дело, это очень грязно и мерзко.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:53
Дружище, не смей!!! Тебе они нужней!!!)))
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:51
Если взрослый мужик, которого знает вся страна, выкладывает в сеть собственную порнуху, то о каком достоинстве, АПРИОРИ может идти речь?
lotsman
lotsman
вчера в 18:36
Оскорблять кого либо, толпой, с трибун, это низко. Тем более кавказцам это не к лицу. Лично, глаза в глаза, духу не хватает, а толпой, с трибун, все герои. Мудрец был прав.
112910415
112910415
вчера в 18:30
Художника обидеть всякий может... )
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:27
...у меня сегодня пенсия пришла, сколько Вить добавить,могу...?!?!?!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:24
60 кило маловато для КДК!Это же Артурику на зарплату не хватит! А их там сколько таких Артуров)))
Capral
Capral
вчера в 18:23
Зря оштрафовали, я бы еще и доплатил.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:59
А что кричали? Рукаку?
