«Ахмат» оштрафовали за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

вчера, 17:46

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 10 тыс. рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками в адрес форварда тольяттинского «Акрона» . Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

27 сентября «Ахмат» дома обыграл «Акрон» со счетом 3:0 в 10-м туре Российской премьер-лиги.

«Ахмату присужден штраф в 10 тыс. рублей за скандирование в адрес Дзюбы. Также после игры на поле выбегали два человека, что считается массовым появлением. За это „Ахмат“ оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.