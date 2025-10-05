  • Поиск
ЦСКА после первого тайма обыгрывает «Спартак» со счетом 3:1

05 октября 2025, 17:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московские «Спартак» и ЦСКА забили четыре гола к 21-й минуте в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги.

В составе ЦСКА на 5-й минуте счет открыл Кирилл Глебов, далее с пенальти отличился Иван Обляков (12), затем забил Данил Круговой (18). У «Спартака» отличился Жедсон Фернандеш (21). На 41-й минуте Круговой забил гол, который был отменен после вмешательства видеоассистента из-за игры рукой Облякова.

Перед началом матча ЦСКА имел в активе 21 очко и занимал 3-е место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» с 18 очками шел 5-м.

Red blu
Red blu
05 октября в 20:59
Это было феерично.
CCCP1922
CCCP1922
05 октября в 19:31
Пока везёт не Спартаку – переживём, будет и на нашей улице праздник
49truyeas6y9
49truyeas6y9
05 октября в 18:45, ред.
Спартак как обычно наделал глупейших ошибок в обороне, а потом тужился отыграться
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
05 октября в 18:34
Ага выпускайте Кракена )
Варвар7
Варвар7
05 октября в 18:01
При счёте 3 - 0 в первой четверти 1 тайма , мелькнула шальная мысль ну всё "выпускайте Берлагу" в смысле Станковича...) ; это знаете как в Испании на корриде - открываются ворота и от туда выбегает... Даян ! ))) .
И вообще "сливайте воду" - ан нет уже 3 - 2 и смотрим дальше...
stanichnik
stanichnik
05 октября в 17:59
После этого тура вопросы будут не только к рефери в поле, но и к арбитрам-VAR.
Землянин
Землянин
05 октября в 17:46, ред.
Пенальти под большим вопросом
❓❓❓
Bad Listener
Bad Listener
05 октября в 17:39
Это что за рубрика такая новая? В промежутке?
