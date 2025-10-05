ЦСКА после первого тайма обыгрывает «Спартак» со счетом 3:1

Московские «Спартак» и ЦСКА забили четыре гола к 21-й минуте в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги.
В составе ЦСКА на 5-й минуте счет открыл Кирилл Глебов, далее с пенальти отличился Иван Обляков (12), затем забил Данил Круговой (18). У «Спартака» отличился Жедсон Фернандеш (21). На 41-й минуте Круговой забил гол, который был отменен после вмешательства видеоассистента из-за игры рукой Облякова.
Перед началом матча ЦСКА имел в активе 21 очко и занимал 3-е место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» с 18 очками шел 5-м.
И вообще "сливайте воду" - ан нет уже 3 - 2 и смотрим дальше...
И вообще "сливайте воду" - ан нет уже 3 - 2 и смотрим дальше...
❓❓❓
❓❓❓