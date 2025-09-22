Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Алаевым

1758565705

вчера, 21:28

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Российской премьер-лиги ( РПЛ ) . Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

«В Минспорте провел рабочую встречу с президентом РПЛ Александром Алаевым, главная тема — развитие лиги и привлечение молодых российских игроков. Обсудили посещаемость матчей, впервые лига вернулась к доковидным показателям. С начала сезона матчи РПЛ собрали более миллиона зрителей — это более 20% прибавки к итогам прошлого года. Клубы активно работают с болельщиками, превращают матчи в семейное событие. Рейтинги трансляций подтверждают интерес: отдельные игры РПЛ превосходят по охвату даже популярные международные события», — написал Дегтярев.

«Важный шаг — впервые РПЛ стала генеральным партнером форума „Россия — спортивная держава“, который проводится Минспортом и в этом году пройдет в Самаре. Лига представит там стенд рядом с павильоном Минспорта и презентует стратегию развития на 2026-2030 годы, разработанную совместно с клубами и согласованную с нами и РФС . Впереди нас ждет плодотворное сотрудничество», — добавил министр.