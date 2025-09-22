  • Поиск
Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Алаевым

вчера, 21:28

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) Александром Алаевым. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

«В Минспорте провел рабочую встречу с президентом РПЛ Александром Алаевым, главная тема — развитие лиги и привлечение молодых российских игроков. Обсудили посещаемость матчей, впервые лига вернулась к доковидным показателям. С начала сезона матчи РПЛ собрали более миллиона зрителей — это более 20% прибавки к итогам прошлого года. Клубы активно работают с болельщиками, превращают матчи в семейное событие. Рейтинги трансляций подтверждают интерес: отдельные игры РПЛ превосходят по охвату даже популярные международные события», — написал Дегтярев.

«Важный шаг — впервые РПЛ стала генеральным партнером форума „Россия — спортивная держава“, который проводится Минспортом и в этом году пройдет в Самаре. Лига представит там стенд рядом с павильоном Минспорта и презентует стратегию развития на 2026-2030 годы, разработанную совместно с клубами и согласованную с нами и РФС. Впереди нас ждет плодотворное сотрудничество», — добавил министр.

Ранее Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил о планах провести встречу с представителями клубов РПЛ и Российского футбольного союза для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров. Министр заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Брулин
Брулин
сегодня в 03:44
Очередные фантазии двух бездарностей , далёких от футбола (должность не имеет никакого значения) и очередной распил бюджета под громкие заявления . До 2030 года с них никто не будет спрашивать результат , значит , есть шанс стать ещё богаче .
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:51
А с клубами, до сих пор, не провел встречу
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:20
Миша и Саша остались довольны проведённой встречей и друг другом...)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:10
Поговорили ,и все хорошо.!
