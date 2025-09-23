  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Кубок 2025/2026

Часть игроков клуба Медиалиги «БроукБойз» опоздала на матч Кубка России

23 сентября 2025, 19:35

Несколько футболистов клуба Медиалиги «БроукБойз» опоздали на матч четвертого раунда Фонбет — Кубка России против саратовского «Сокола».

Как сообщил в своем Telegram-канале президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров, игроки выехали на матч из Одинцова и попали в пробку. Как сообщил корреспондент, игроки приехали к стадиону за несколько минут до начала игры и зашли на стадион.

Начало встречи отложено на 10 минут, оно было запланировано на 19:30 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дегтярев провел встречу с президентом РПЛ Алаевым
22 сентября
ОфициальноПутин предоставил гражданство РФ камерунской футболистке Онгене
22 сентября
Встреча Дегтярева с футбольными клубами пройдет в ближайшее время
22 сентября
Футболисты «Крыльев Советов» добираются на матч со «Спартаком» на такси
21 сентября
Футболисты «Зенита» вылетели прямым рейсом на матч с «Краснодаром»
20 сентября
Забивший пенальти вратарь «Балтики» сообщил, что не тренировал 11-метровые
19 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
p9ghhsqrx48f
p9ghhsqrx48f ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 08:10
Олени не могут ехать на оленях
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
23 сентября в 22:17
Приветствую, Володя!!!
Мудиалига? Это- ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
А что касается советского кубка, то даже Карпаты в 1969г., были сильнее, многих, так называемых российских топов, а отношение к кубку- было совсем другим- спортивным!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
23 сентября в 22:13
Приветствую Виктор! И не говори! А ведь же в бытность такие команды брали кубок СССР! Торпедо , Шахтер , Арарат , СКА!А про грандов и не говорю! А тут мУдиалига участвует!!!
adekvat
adekvat
23 сентября в 21:26
Хорошо хоть не на оленях ехали.
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 20:29
Осталось, чтобы бруксбойз судил Сухой как ЦСКА и будет им счастье
112910415
112910415
23 сентября в 20:21
Присудить им победу!
Ибо проклятые пробки...
Варвар7
Варвар7
23 сентября в 20:14
Команда «БроукБойз» - Почувствуй себя звездой ! )))
Брулин
Брулин
23 сентября в 20:09
БроукБойз из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
23 сентября в 19:53
Вот, во что превратили официальный турнир. То Медведев, в свои 70 лет выйдет на поле, то, какой-то поц матерится в прямом эфире. Ужас, просто слов нет.
Bad Listener
Bad Listener
23 сентября в 19:50, ред.
Бухали в баре забыли про время? Не могли достать пробку 😅
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 