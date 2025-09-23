Часть игроков клуба Медиалиги «БроукБойз» опоздала на матч Кубка России

Несколько футболистов клуба Медиалиги «БроукБойз» опоздали на матч четвертого раунда Фонбет — Кубка России против саратовского «Сокола».
Как сообщил в своем Telegram-канале президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров, игроки выехали на матч из Одинцова и попали в пробку. Как сообщил корреспондент, игроки приехали к стадиону за несколько минут до начала игры и зашли на стадион.
Начало встречи отложено на 10 минут, оно было запланировано на 19:30 мск.
Мудиалига? Это- ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
А что касается советского кубка, то даже Карпаты в 1969г., были сильнее, многих, так называемых российских топов, а отношение к кубку- было совсем другим- спортивным!!!!!!!
Ибо проклятые пробки...
