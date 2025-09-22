  • Поиск
Путин предоставил гражданство РФ камерунской футболистке Онгене

вчера, 18:18

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ футболистке московского ЦСКА Габриэль Онгене, родившейся в Камеруне. Указ о принятии в гражданство РФ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Онгене 36 лет, она выступает за ЦСКА с 2017 года, вместе с красно-синими дважды стала чемпионкой России и трижды — обладательницей кубка страны. Ранее Онгене выступала за подмосковную «Россиянку».

С 2008 года Онгене выступает за сборную Камеруна. Вместе с национальной командой она по два раза выиграла серебро и бронзу чемпионата Африки и один раз стала победительницей Африканских игр.

Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 21:14
Странно, чт оо всей стране не нашлось нормальной нашей гражданки что пришлось "натурализировать" эту чутка подзагоревшую барышню? Ах да, тут же лимит на иностранцев вводят, тогда все понятно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:28
Мне она нравится.... Знает, чего хочет от жизни, всего добилась сама... Выбрала футбол из любви к нему, игра номер один стала источником существования и помогла вытащить семью из бедности. Видимо не замужем и детей пока нет. Дай, Бог, чтоб были!!! Собирается после окончания карьеры жить и работать в России. Клуб уже предложил работу. Добро пожаловать на новую Родину 🇷🇺!!!
K_SY116
K_SY116
вчера в 19:32
Ну и славно
112910415
112910415
вчера в 19:25
Больше россиянок, хороших и разных.! )
Сп62
Сп62
вчера в 19:23
Теперь мы будем чемпионами Африки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:06
Разносторонняя девушка - родилась в Камеруне , фамилия созвучна с литовской , теперь гражданка РФ. При этом в свои 36 продолжает выступать за армейский клуб - физически одарённая. Надо полагать идеей гражданства РФ она прониклась ещё выступая за "Россиянку" (само название навеивает)...)
cska1948
cska1948
вчера в 18:32
Ну и зачем это ЦСКА надо?
