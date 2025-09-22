Путин предоставил гражданство РФ камерунской футболистке Онгене

1758554296

вчера, 18:18

Президент России предоставил гражданство РФ футболистке московского ЦСКА Габриэль Онгене, родившейся в Камеруне. Указ о принятии в гражданство РФ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Онгене 36 лет, она выступает за ЦСКА с 2017 года, вместе с красно-синими дважды стала чемпионкой России и трижды — обладательницей кубка страны. Ранее Онгене выступала за подмосковную «Россиянку».

С 2008 года Онгене выступает за сборную Камеруна. Вместе с национальной командой она по два раза выиграла серебро и бронзу чемпионата Африки и один раз стала победительницей Африканских игр.