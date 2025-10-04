Дзюба не забил пенальти «Зениту» в компенсированное время матча РПЛ

1759579833

вчера, 15:10

Нападающий тольяттинского «Акрона» не сумел реализовать пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против петербургского «Зенита». Встреча прошла на стадионе «Солидарность-Самара-Арена», на котором «Акрон» проводит домашние игры.

Футболист не реализовал пенальти на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. 11-метровый удар был назначен за игру рукой в штрафной площади защитником «Зенита» Дугласом Сантосом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Часть сезона-2017/18 форвард провел на правах аренды в тульском «Арсенале». Нападающий является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России.

«Акрон» продлил серию без побед во всех турнирах до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче кубка страны над московским ЦСКА (1:1, 5:4 — после серии пенальти). В РПЛ «Акрон» не побеждает девять матчей — с 26 июля после того, как в гостях выиграл у «Сочи» (4:0).

По итогам 11 туров «Зенит» набрал 20 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Акрон» идет 13-м с 7 очками.