Дзюба не забил пенальти «Зениту» в компенсированное время матча РПЛ

вчера, 15:10
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не сумел реализовать пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Встреча прошла на стадионе «Солидарность-Самара-Арена», на котором «Акрон» проводит домашние игры.

Футболист не реализовал пенальти на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. 11-метровый удар был назначен за игру рукой в штрафной площади защитником «Зенита» Дугласом Сантосом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Часть сезона-2017/18 форвард провел на правах аренды в тульском «Арсенале». Нападающий является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России.

«Акрон» продлил серию без побед во всех турнирах до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче кубка страны над московским ЦСКА (1:1, 5:4 — после серии пенальти). В РПЛ «Акрон» не побеждает девять матчей — с 26 июля после того, как в гостях выиграл у «Сочи» (4:0).

По итогам 11 туров «Зенит» набрал 20 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Акрон» идет 13-м с 7 очками.

sv_1969
sv_1969 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 19:05
К сожалению правила не позволяли , а то.....)
112910415
112910415
вчера в 19:04
Пожалел бывших, доброе сердце! )
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:42
А почему он рукой не добил?)
Capral
Capral ответ leo2011-12 (раскрыть)
вчера в 18:36
Моё Почтение, Уважаемый Леонид Владимирович!!!
Очень рад, что Вы разделяете мое мнение!!!
Здоровья Вам и Долголетия, Уважаемый Друг!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️💪💪💪💪💪💪💪👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
leo2011-12
leo2011-12 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:33
Моё почтение,Дорогой Виктор Семёнович! 100% солидарен с Вашим комментарием! Здоровья Вам и благополучия!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 17:40
Шпиона в Акроне раскрыли…
ABir
ABir
вчера в 17:30
А мог покрыть себя неувядаемой славой.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:51
Приветствую, Володя!!!
Думаю, что премию, ему дали уже, авансом...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:42
Приветствую Виктор! Артемка завтра в офис грЯзьпрома за премией поедет)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:40
Дрогнул Артёмка, пожалел Семака.......
Capral
Capral
вчера в 15:25
Эта ничья- ответ всем тем, кто после победы Зенита в Краснодаре и после дешевого разгрома Оренбурга снова запел о чемпионских амбициях Зенита. Забей, ананюга пенальти, и Семака, уже сегодня можно было уволить с позором. Но, Артёмка продлил мучения Семака в Зените, а Зенита с Семаком... На первый взгляд, результат неожиданный, но если копнуть поглубже, то вполне ожидаемый...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:18
Продался Рукаку....
