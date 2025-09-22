  • Поиск
Встреча Дегтярева с футбольными клубами пройдет в ближайшее время

вчера, 13:24

Встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с футбольными клубами и Российским футбольным союзом (РФС) пройдет в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что 9 сентября Минспорт проведет встречу с представителями клубов Мир — Российской премьер-лиги и РФС для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров. Однако 8 сентября стало известно, что встреча была перенесена.

«Расширенная встреча будет в ближайшее время, с клубами в том числе. Михаил Владимирович [Дегтярев] говорил, что в течение ближайших двух-трех недель в зависимости от мероприятий и встреч он определит дату», — сказал Митрофанов.

Дегтярев на ВЭФ заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

