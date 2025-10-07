  • Поиск
Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за платежа от «Локомотива»

вчера, 07:24

Президент португальского футбольного клуба «Бенфика» Руй Кошта вызван в суд в качестве ответчика из-за полученного денежного перевода от российского «Локомотива» в размере €76 тыс. Об этом сообщает телеканал CNN Portugal.

По информации источника, полученные деньги были частью погашения долга за трансфер в российский клуб аргентинца Хермана Конти в 2023 году. Эта транзакция нарушила европейское законодательство о санкциях, применяемым к лицам и организациям, поддерживающим интересы России. Кошта должен был дать показания в суде в июле прошлого года, однако запросил отсрочку.

Прокуратура намерена ходатайствовать о временном приостановлении производства по делу после уплаты штрафа. Согласно действующему португальскому законодательству нарушение международных ограничительных мер карается тюремным заключением на срок от одного до пяти лет.

Конти перешел в «Локомотив» в январе 2023 года, общая сумма трансфера составила €2 млн. В августе того же года игрок был отправлен в аренду в аргентинский «Колон» до конца сезона. После игрока выкупил аргентинский «Расинг» из Авельянеды.

