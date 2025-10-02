Суд освободил из СИЗО совладельца московского «Торпедо» Соболева

1759410206

02 октября 2025, 16:03

Мосгорсуд отпустил из СИЗО совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, который обвиняется в подкупе арбитров. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. В результате ему была изменена мера пресечения: ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей, и выпустили из СИЗО», — сказал собеседник агентства.

По его словам, второй обвиняемый — директор «Торпедо» Валерий Скородумов — остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей.

По делу был также арестован директор ФК «Торпедо» Валерий Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД .