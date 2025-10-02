Суд освободил из СИЗО совладельца московского «Торпедо» Соболева

Мосгорсуд отпустил из СИЗО совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, который обвиняется в подкупе арбитров. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В конце сентября в Мосгорсуде прошла апелляция на продление ареста Соболеву. В результате ему была изменена мера пресечения: ему избрали меру, не связанную с содержанием под стражей, и выпустили из СИЗО», — сказал собеседник агентства.
По его словам, второй обвиняемый — директор «Торпедо» Валерий Скородумов — остается под стражей. Ему меру пресечения суд решил не менять.
21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Защита предлагала суду залог в размере 50 млн рублей.
По делу был также арестован директор ФК «Торпедо» Валерий Скородумов и отправлена под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Всем фигурантам вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Дело основано на показаниях арбитра Максима Перезвы. Дело расследует следственный департамент МВД.
В прошлом сезоне «Торпедо» выступало в Мелбет — Первой лиге. Команда заняла второе место и вернулась в элитный дивизион чемпионата России. 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Соболев и бывший гендиректор Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.
Но чувствую, как быстро старею, стал забывать, то, что знал... Торпедо-1972 года я знал плохо, но узнал по форме, потому что именно в 1972, команда играла в такой форме и кубок выиграла в этой же. А вот Торпедо-1976 я отлично помню и очень люблю. Ну и конечно финал Динамо-Торпедо-1977- это особый матч и особый год!!!!!!!
Но мне больше нравится Торпедо чемпионской осени1976!!!!!!! Я эту команду видел, помню и люблю!!! Но Торпедо-1975 еще лучше было!!! Тогда там играли два фантастических игрока А.Максименков и В.Никонов!!!!!!!
чемпионом Страны! Но это было в другой стране, в другом обществе.
чемпионом Страны! Но это было в другой стране, в другом обществе.
