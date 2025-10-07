Кисляк предположил, из-за чего у него сложились теплые отношения с Дзюбой

У полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка сложились теплые отношения с футболистом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой из-за любви к шуткам. Об этом Кисляк рассказал журналистам.
Дзюба и Кисляк находились в расположении сборной России в марте.
«Не знаю, он пришел, расположил к себе, наверное, полюбил меня, я всегда смеялся с его шуток. Как человек хороший, пример для меня, он играл и в России, и за границей. Оставался хорошим человеком всегда», — сказал Кисляк.
Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 59 матчей в различных турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 5 встречах, в которых забил 1 мяч.