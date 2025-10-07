Кисляк предположил, из-за чего у него сложились теплые отношения с Дзюбой

1759832591

вчера, 13:23

У полузащитника московского ЦСКА сложились теплые отношения с футболистом тольяттинского «Акрона» из-за любви к шуткам. Об этом Кисляк рассказал журналистам.

Дзюба и Кисляк находились в расположении сборной России в марте.

«Не знаю, он пришел, расположил к себе, наверное, полюбил меня, я всегда смеялся с его шуток. Как человек хороший, пример для меня, он играл и в России, и за границей. Оставался хорошим человеком всегда», — сказал Кисляк.