Кисляк предположил, из-за чего у него сложились теплые отношения с Дзюбой

вчера, 13:23

У полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка сложились теплые отношения с футболистом тольяттинского «Акрона» Артемом Дзюбой из-за любви к шуткам. Об этом Кисляк рассказал журналистам.

Дзюба и Кисляк находились в расположении сборной России в марте.

«Не знаю, он пришел, расположил к себе, наверное, полюбил меня, я всегда смеялся с его шуток. Как человек хороший, пример для меня, он играл и в России, и за границей. Оставался хорошим человеком всегда», — сказал Кисляк.

Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 59 матчей в различных турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 5 встречах, в которых забил 1 мяч.

particular
particular
вчера в 20:12
Излишняя теплота в ненужных отношениях...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:10
О дружбе всем подряд не рассказывают...
112910415
112910415
вчера в 17:34
Хороший человек и других склонен видеть хорошими...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:46
Кисляк хороший видимо парень и как футболист уже блистает...но дружба с дзюбой всегда опасна...)...с осторожностью...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:38
Хороший друг это замечательно !
