Тренер Кафанов считает, что вратарь Сафонов скоро будет играть за ПСЖ

1759833705

вчера, 13:41

Вратарь в этом сезоне пребывает в запасе французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», но еще настанет момент, когда россиянин проведет серию матчей за команду. Такое мнение журналистам высказал тренер вратарей сборной России по футболу .

26-летний Сафонов еще не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Основным вратарем ПСЖ является француз Люка Шевалье.

«Сезон только у Матвея начался. В прошлом было 19-20 матчей, они пошли в плюс, — сказал Кафанов. — Поменялась ситуация, пришел другой вратарь, с которым Матвею нужно конкурировать, — сказал Кафанов. — Тренеры ПСЖ приняли решение начать сезон с Шевалье, не было твердого решения. Серию должны сыграть с Шевалье, потом придет момент, когда Матвей будет играть серию длинную».

«Мы не должны его бросать, должны ему помочь. Потом зимой будут понимать, кто первый, кто второй. Это из простой логики», — добавил он.

Тренер рассказал о состоянии Сафонова. «Отличное настроение, с поля его не могли выгнать. Вечером хотят тренироваться. Рад, что они с таким желанием приехали. Матвей готов тренироваться и завтра два раза», — отметил Кафанов.