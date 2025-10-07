  • Поиск
Тренер Кафанов считает, что вратарь Сафонов скоро будет играть за ПСЖ

вчера, 13:41

Вратарь Матвей Сафонов в этом сезоне пребывает в запасе французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», но еще настанет момент, когда россиянин проведет серию матчей за команду. Такое мнение журналистам высказал тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.

26-летний Сафонов еще не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Основным вратарем ПСЖ является француз Люка Шевалье.

«Сезон только у Матвея начался. В прошлом было 19-20 матчей, они пошли в плюс, — сказал Кафанов. — Поменялась ситуация, пришел другой вратарь, с которым Матвею нужно конкурировать, — сказал Кафанов. — Тренеры ПСЖ приняли решение начать сезон с Шевалье, не было твердого решения. Серию должны сыграть с Шевалье, потом придет момент, когда Матвей будет играть серию длинную».

«Мы не должны его бросать, должны ему помочь. Потом зимой будут понимать, кто первый, кто второй. Это из простой логики», — добавил он.

Тренер рассказал о состоянии Сафонова. «Отличное настроение, с поля его не могли выгнать. Вечером хотят тренироваться. Рад, что они с таким желанием приехали. Матвей готов тренироваться и завтра два раза», — отметил Кафанов.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 22:51
Я бы не был таким пессимистом в отношении Сафоныча.
ПСЖ смотрю регулярно, - Шевалье далеко не Донна. Он очень нестабилен как на ленточке, так и на выходах. Люка - весьма посредственный воротчик. Пару раз подведёт..., и всё реально.
112910415
112910415
вчера в 17:32
О длинной серии Матвея и речи быть не может...
амурец
амурец
вчера в 16:54
Играет на лавке
22n6d2tat4bd
22n6d2tat4bd
вчера в 14:35
Откуда ему знать, предсказатель
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:14
Шевалье косячит постоянно. Так что все возможно. Да и тем более во Франции все равно конкурентов нету
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:05
Мотя уже играет за ПСЖ на длинной скамейке...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:59
Ничего не буду говорить, просто подожду...
Гость
