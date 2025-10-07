Впервые вызванный в сборную России Умяров не удивился приглашению

1759830754

вчера, 12:52

Полузащитник «Спартака» не удивился первому вызову в сборную России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

25-летний Умяров получил вызов на товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии. Встречи пройдут 10 октября в Волгограде и 14 октября в Москве.

«Чувства выдоха нет, все только начинается, только первый вызов, хочется играть. Ближайшая цель — провести дебютный матч, — сказал Умяров. — Отдельных разговоров с [Валерием] Карпиным (главный тренер сборной России — прим. источника) не было, только теория и так далее. Хотелось попасть в сборную, заслужить этот вызов. Не удивился ему, обрадовался, долго этого ждал, чувства положительные».