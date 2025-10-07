Впервые вызванный в сборную России Умяров не удивился приглашению

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не удивился первому вызову в сборную России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.
25-летний Умяров получил вызов на товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии. Встречи пройдут 10 октября в Волгограде и 14 октября в Москве.
«Чувства выдоха нет, все только начинается, только первый вызов, хочется играть. Ближайшая цель — провести дебютный матч, — сказал Умяров. — Отдельных разговоров с [Валерием] Карпиным (главный тренер сборной России — прим. источника) не было, только теория и так далее. Хотелось попасть в сборную, заслужить этот вызов. Не удивился ему, обрадовался, долго этого ждал, чувства положительные».
«Спартак» в воскресенье уступил в матче Мир — Российской премьер-лиги ЦСКА (2:3). «Здесь нет игроков „Спартака“ и ЦСКА, все в сборной, удалось сразу отключить командные дела. Обсудили какие-то моменты. Что касается ближайшего соперника, то сегодня начали разбирать сборную Ирана. Некоторые с ней играли уже, это боевитая команда», — отметил он.