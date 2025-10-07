Сафонов предварительно сыграет за сборную России в матче с иранцами

1759832400

вчера, 13:20

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» предварительно сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Ирана. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей сборной России .

Матч пройдет 10 октября на «Волгоград-Арене» и начнется в 20:00 мск.

«Есть предварительная договоренность, что с Ираном сыграет Сафонов. Это пока предварительно. По второму матчу пока не понятно», — сказал Кафанов.

14 октября в Москве сборная России сыграет против команды Боливии. Матч пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.