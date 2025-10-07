  • Поиск
Сафонов предварительно сыграет за сборную России в матче с иранцами

вчера, 13:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИранИран10.10.2025 в 20:00 Не начался

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов предварительно сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Ирана. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Матч пройдет 10 октября на «Волгоград-Арене» и начнется в 20:00 мск.

«Есть предварительная договоренность, что с Ираном сыграет Сафонов. Это пока предварительно. По второму матчу пока не понятно», — сказал Кафанов.

14 октября в Москве сборная России сыграет против команды Боливии. Матч пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.

Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:47
"Предварительно сыграет"? В смысле, опять на лавке посидит?
амурец
амурец
вчера в 16:56
Хоть где то сыграет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:30
Ну хоть где-то сыграет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:13, ред.
И тут Сафонов такой: " Я вообще-то тренировал сидение на лавке! А как там на воротах стоять вообще? уже и не помню..."
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:38
Самый сухой вратарь России! Значит не пропустим)))
