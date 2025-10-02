  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Владелец «Кайрата» рассказал о впечатлениях от игры футболистов «Реала»

02 октября 2025, 12:33
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Возможность сыграть с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов является честью для казахстанского футбольного клуба «Кайрат». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Встреча прошла 30 сентября и завершилась победой «Реала» (5:0).

«Это великая команда, с огромным опытом и мастерством. Но именно в таких матчах мы растем быстрее всего. Для нас честь сыграть против „Реала“ и увидеть воочию футбол самого высокого уровня. Важно было сыграть с лучшими игроками мадридского клуба, что и произошло. Мы увидели и другой класс, и куда нам надо расти», — сказал Боранбаев.

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. По итогам двух туров команда пока не набрала ни одного очка в главном клубном турнире Европы. Следующим соперником «Кайрата» станет кипрский «Пафос», который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.

Подписывайся в ВК
Все новости
Владелец «Кайрата» назвал матч с «Реалом» праздником футбола для Казахстана
02 октября
Владелец «Кайрата» не ставил результат матча с «Реалом» во главу угла
02 октября
Алонсо было бы интересно провести больше времени в Казахстане
30 сентября
Попович сравнил матчи ЦСКА — «Спартак» и «Партизан» — «Црвена Звезда»
30 сентября
Сорокин: «Сделаем всё, чтобы сдержать Мбаппе»
29 сентября
Экс-арбитр Клаттенбург назвал игрока, который наиболее его впечатлил
27 сентября
 
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
02 октября в 14:19
)))
Alex_67
Alex_67
02 октября в 13:49
Владелец Кайрата становится настоящим героем, да он просто звезда. Его со всех сторон детально рассмотрели, обо всём подробно расспросили, в разных ракурсах сфотографировали, сняли видео, видимо потрогали... Пока данный человек вызывает интерес, но это быстро пройдёт. В следующем году его могут спросить:-"А почему Кайрат не играет в Лиге Чемпионов?" Не дай, Бог, конечно. Слава бывает разной, но она всегда очень капризная.. Может хватит уже о Кайрате. Карабах вчера выиграл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 13:27
"Следующим соперником «Кайрата» станет кипрский «Пафос», который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате."


.......или вы про Реал?..)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 13:13
Вот с киприотами есть возможность зацепить очки. Жаль, что игра будет на выезде...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 