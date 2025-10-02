Владелец «Кайрата» рассказал о впечатлениях от игры футболистов «Реала»

1759397619

02 октября 2025, 12:33

Возможность сыграть с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов является честью для казахстанского футбольного клуба «Кайрат». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Встреча прошла 30 сентября и завершилась победой «Реала» (5:0).

«Это великая команда, с огромным опытом и мастерством. Но именно в таких матчах мы растем быстрее всего. Для нас честь сыграть против „Реала“ и увидеть воочию футбол самого высокого уровня. Важно было сыграть с лучшими игроками мадридского клуба, что и произошло. Мы увидели и другой класс, и куда нам надо расти», — сказал Боранбаев.

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. По итогам двух туров команда пока не набрала ни одного очка в главном клубном турнире Европы. Следующим соперником «Кайрата» станет кипрский «Пафос», который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.