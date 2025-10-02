  • Поиск
Кейн считает, что «Бавария» готова выиграть Лигу чемпионов

02 октября 2025, 15:23

Германский футбольный клуб «Бавария» отлично начал сезон и готов выиграть Лигу чемпионов. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал нападающий «Баварии» Харри Кейн.

«Мы должны быть готовы. Сезон начали очень хорошо, но, как мы знаем, впереди длинный путь, до развязки еще очень много матчей. Но мы продолжаем строить это единство, сохраняем тот импульс, с которого начали, и каждую минуту выходим на поле с чувством, что можем выиграть. Дальше будет так же. Надеемся, и на поздних стадиях турнира тоже», — сказал Кейн.

«Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 6 очков в 2 матчах.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл французский «Пари Сен-Жермен», победивший в финале итальянский «Интер» со счетом 5:0.

112910415
112910415
вчера в 07:56
Бавария выиграет Лигу, обязательно !
но прежде пройдут годы ...
salleeh
salleeh
02 октября в 20:32, ред.
Всё возможно, при том что вернется ещё в строй Джамал Мусиала…
A.S.A
A.S.A
02 октября в 19:20, ред.
Как по мне, у Баварии хорошие шансы на это и сейчас попытаюсь объяснить почему....
Во-первых, Бавария по горло сыта победами в Бундеслиге и внутренних кубках, поэтому, приоритетом мюнхенцев считается именно победа в ЛЧ! Взгляните на турнирную таблицу Бундеслиге, прошло всего лишь 5 туров, а Бавария уже доминирует там! Так что мюнхенцы легко могут позволить себе экономить силы в Бундеслиги и быть свежее в матчах ЛЧ! Пример прошлогодний ПСЖ!
Во-вторых, все аналитики и прочие считают фаворитами Арсенал, МС, Ливерпуль, ПСЖ, Барселону, но английские клубы тратят много сил на матчи АПЛ, и сама победа в АПЛ важна и для Сити, и для Арсенала, и для Ливерпуля!, так что жертвовать ею они точно не будут! Барселона и Раел Мадрид фавориты в ЛаЛиге, возможность "сливать" матчи ЛаЛиги они имеют, но не уверен, что они легко пройдут весь путь до финала ЛЧ, всё же оборона у них не так сильна и порой трещит знатно! Вот ПСЖ вполне может вновь выиграть ЛЧ, чемпионат для них не важен, всё внимание на матчи ЛЧ, состав не поменялся, укрепили глубину, так что вполне могут завоевать "ушастого"
Вот как -то так вижу ситуацию! Шансы ПСЖ и Баварии велики
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
02 октября в 19:08
Говорить можно всё что угодно, а вот кто действительно выиграет лигу чемпионов покажет время!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
02 октября в 18:06
Ему сказали чё говорить, он то и сказал. Ляпнул бы отсебятину, сел бы на лавку. Все просто и чётко, - по немецки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 октября в 18:00
Победа над кипрским Пафосом действует на всех по-разному....
Кейна она отправила в далёкий май 2026-го...где он в фантазиях позирует с кубком ЛЧ....
Это лечится...
Уже в ноябре два сеанса....
С Арсеналом в Лондоне...и с ПСЖ в Париже....
Быстрейшего парню восстановления...от "Пафоса"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 октября в 17:43
если нестабильный Дортмунд Терзича смог выйти в финал ЛЧ. так и
Бавария Компани способна выйти и даже выиграть.
немного удачи и точных ударов Кейна))
Вещий
Вещий
02 октября в 17:02
Способна не только Бавария... тут оного фарта может и не хватить...
vs2dfkw89k2y
vs2dfkw89k2y
02 октября в 16:42
Бавария традиционно в фаворитах, а там жизнь покажет
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
02 октября в 16:37
Золотые слова, Дружище!!!
Плохо, что Гарри этого не понимает. А может, он просто хочет напугать соперников?)))
В любом случае- несолидно для среднего европейского клуба делать подобные заявления...
sv_1969
sv_1969
02 октября в 16:31
Время покажет способны ли!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
02 октября в 16:28
..."вскружило голову" - ключевые слова,реальные! Харри уютно и
комфортно в Мюнхене, а когда всё хорошо можно песни попеть! На
фоне вчерашней игры Парижа и каталонцев состояние Баварии оставляет желать лучшего! Начало длинного пути, а Он уже в дамки
метит, в Лиге так это не работает, каждая игра на вес золота...!
lotsman
lotsman
02 октября в 16:26
Если готовы бороться и выиграть, это хорошо. Только не надо забывать, что готовы бороться и выигрывать и другие клубы.
Romeo 777
Romeo 777
02 октября в 16:02
ЛЧ это не Бундес Лига, где есть Бавария, и все остальные ниже классом.
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 15:58
Так считают игроки десятка клубов, все они готовы... Однако кубок Лиги чемпионов только один.
Capral
Capral
02 октября в 15:56
А я так не считаю. Команда со средним составом не может замахнуться на победу в ЛЧ- это нереально. Видимо победы в усредненном Бундесе не на шутку вскружили голову, что парень возомнил себя победителем ЛЧ. Команда без надежной опорной зоны, с проблемным Та и с неясными очертаниями в атаке не может противостоять- ни ПСЖ, ни той же Барселоне. Готов извиниться публично перед Кейном и всеми болелами Баварии, в случае своей неправоты!!! Буду счастлив это сделать, но, увы...
3ym78pf5gh44
3ym78pf5gh44
02 октября в 15:43
Экс-бестрофейник совсем берега потерял
