Кейн считает, что «Бавария» готова выиграть Лигу чемпионов

02 октября 2025, 15:23

Германский футбольный клуб «Бавария» отлично начал сезон и готов выиграть Лигу чемпионов. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал нападающий «Баварии» .

«Мы должны быть готовы. Сезон начали очень хорошо, но, как мы знаем, впереди длинный путь, до развязки еще очень много матчей. Но мы продолжаем строить это единство, сохраняем тот импульс, с которого начали, и каждую минуту выходим на поле с чувством, что можем выиграть. Дальше будет так же. Надеемся, и на поздних стадиях турнира тоже», — сказал Кейн.

«Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 6 очков в 2 матчах.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл французский «Пари Сен-Жермен», победивший в финале итальянский «Интер» со счетом 5:0.