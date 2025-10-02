Владелец «Кайрата» назвал матч с «Реалом» праздником футбола для Казахстана

1759393878

02 октября 2025, 11:31

Прошедший матч общего этапа Лиги чемпионов казахстанского «Кайрата» против испанского «Реала» стал праздником футбола для Казахстана, эмоции от игры останутся с болельщиками навсегда. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Игра между командами прошла 30 сентября и завершилась победой «Реала» (5:0). Для «Кайрата» это был первый домашний матч в основном этапе турнира.

«Абсолютно», — ответил Боранбаев на вопрос о том, что болельщики не сильно расстроились от поражения. — "Это был праздник футбола. Да, счет не в нашу пользу, но, когда весь стадион кричит: "Алга, «Кайрат»!« против 15-кратного победителя главного еврокубка, это уже радость, которую не измеришь счетом на табло. Болельщики получили эмоции, которые останутся с ними навсегда».

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. По итогам двух туров команда пока не набрала ни одного очка в главном клубном турнире Европы. Следующим соперником «Кайрата» станет кипрский «Пафос», который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.