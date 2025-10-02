  • Поиск
Владелец «Кайрата» назвал матч с «Реалом» праздником футбола для Казахстана

02 октября 2025, 11:31
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Прошедший матч общего этапа Лиги чемпионов казахстанского «Кайрата» против испанского «Реала» стал праздником футбола для Казахстана, эмоции от игры останутся с болельщиками навсегда. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Игра между командами прошла 30 сентября и завершилась победой «Реала» (5:0). Для «Кайрата» это был первый домашний матч в основном этапе турнира.

«Абсолютно», — ответил Боранбаев на вопрос о том, что болельщики не сильно расстроились от поражения. — "Это был праздник футбола. Да, счет не в нашу пользу, но, когда весь стадион кричит: "Алга, «Кайрат»!« против 15-кратного победителя главного еврокубка, это уже радость, которую не измеришь счетом на табло. Болельщики получили эмоции, которые останутся с ними навсегда».

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. По итогам двух туров команда пока не набрала ни одного очка в главном клубном турнире Европы. Следующим соперником «Кайрата» станет кипрский «Пафос», который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.

Александр Апалько
Александр Апалько
02 октября в 14:05
Куда ж ещё праздничней... Всего-навсего 0:5 влетели...
112910415
112910415
02 октября в 12:26
и такие бывают праздники
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
02 октября в 12:07
...а Я то думаю, что на Соккере всё про Кайрат гутарят,вот в чём дело!!!
STVA 1
STVA 1
02 октября в 12:07
Сначала шахматиста было много а теперь вот Кайрат Боранбаев затмит своим поклонением )))
lotsman
lotsman
02 октября в 11:53
Это подобострастие перед Реалом напомнило мне времена СССР. При возвращении из загранрейса, на выходе из порта, всегда крутились фарцовщики. За упаковку жвачки, за джинсы "Монтана" они готовы были вприсядку танцевать. Так и здесь, проиграли в 5 мячей и обьявили национальный праздник.))
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 11:48
И в России тоже праздновали, своих праздников пока нет. Но мы будем ждать.
