Владелец «Кайрата» верит в выход команды в плей-офф Лиги чемпионов

02 октября 2025, 13:15

Владелец казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев верит, что команда может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил португальскому «Спортингу» (1:4), во втором туре команда дома проиграла испанскому «Реалу» (0:5).

«Да, я верю [в выход в плей-офф]. В футболе все возможно. Мы понимаем, что конкуренция невероятная, но именно вера и поддержка болельщиков делают невозможное возможным» — сказал Боранбаев.

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. По итогам двух туров команда пока не набрала ни одного очка в главном клубном турнире Европы. Следующим соперником «Кайрата» станет кипрский «Пафос», который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.

Grizly88
Grizly88
вчера в 16:27, ред.
Какой выход? Кайрату надо думать как бы не пропускать больше голов
Варвар7
Варвар7
02 октября в 20:02
"Блажен, кто верует, тепло ему на свете!" ...)))
112910415
112910415
02 октября в 18:21
Правда верит?
STVA 1
STVA 1 ответ Вещий (раскрыть)
02 октября в 16:34
Похоже тоже после первой не закусывают))
Вещий
Вещий
02 октября в 14:50
Прежде чем говорить нужно для начала закусывать.....
STVA 1
STVA 1
02 октября в 14:24
Боюсь представить что было бы если бы Зенит приехал со своими сборниками из Бразилии))))
STVA 1
STVA 1
02 октября в 14:20
Он прям звЯзда на соккере седня))
kw7wfzrrna74
kw7wfzrrna74
02 октября в 14:10
Наивный он какой то, реальней надо быть
bq3azbwpw9zb
bq3azbwpw9zb
02 октября в 13:41
Видать урожай в чуйской долине уродился нынче знатный
