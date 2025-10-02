Владелец «Кайрата» верит в выход команды в плей-офф Лиги чемпионов

1759400130

02 октября 2025, 13:15

Владелец казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев верит, что команда может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил португальскому «Спортингу» (1:4), во втором туре команда дома проиграла испанскому «Реалу» (0:5).

«Да, я верю [в выход в плей-офф]. В футболе все возможно. Мы понимаем, что конкуренция невероятная, но именно вера и поддержка болельщиков делают невозможное возможным» — сказал Боранбаев.

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. По итогам двух туров команда пока не набрала ни одного очка в главном клубном турнире Европы. Следующим соперником «Кайрата» станет кипрский «Пафос», который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.