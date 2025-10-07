Гаттузо признал необычность атмосферы на матче против Израиля

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо признался, что с опасением ожидает домашнего матча отбора ЧМ-2026 против Израиля.
Игра состоится 14 октября в Удине в условиях повышенной безопасности и при меньшем количестве зрителей после демонстраций в Италии в последние недели против израильского наступления в секторе Газа. На прошлой неделе по всей стране прошли крупные пропалестинские демонстрации
«Нам нужно работать сосредоточенно и не зацикливаться на том, что происходит снаружи. Атмосфера, конечно, не самая лучшая, но нам нужно сосредоточиться на выполнении своей части работы», — сказал Гаттузо журналистам во вторник.
«Мы едем в Удине и знаем, что там будет не так много болельщиков: я понимаю это, я понимаю опасения. Мы также знаем, что должны играть, иначе нам автоматически засчитают поражение со счетом 3:0», — добавил тренер.