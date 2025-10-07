Гаттузо признал необычность атмосферы на матче против Израиля

1759868861

вчера, 23:27

Главный тренер сборной Италии признался, что с опасением ожидает домашнего матча отбора ЧМ -2026 против Израиля.

Игра состоится 14 октября в Удине в условиях повышенной безопасности и при меньшем количестве зрителей после демонстраций в Италии в последние недели против израильского наступления в секторе Газа. На прошлой неделе по всей стране прошли крупные пропалестинские демонстрации

«Нам нужно работать сосредоточенно и не зацикливаться на том, что происходит снаружи. Атмосфера, конечно, не самая лучшая, но нам нужно сосредоточиться на выполнении своей части работы», — сказал Гаттузо журналистам во вторник.

«Мы едем в Удине и знаем, что там будет не так много болельщиков: я понимаю это, я понимаю опасения. Мы также знаем, что должны играть, иначе нам автоматически засчитают поражение со счетом 3:0», — добавил тренер.