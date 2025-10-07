  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеОтбор ЧМ-2026. Европа

Гаттузо признал необычность атмосферы на матче против Израиля

вчера, 23:27
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб ИзраильИзраиль14.10.2025 в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо признался, что с опасением ожидает домашнего матча отбора ЧМ-2026 против Израиля.

Игра состоится 14 октября в Удине в условиях повышенной безопасности и при меньшем количестве зрителей после демонстраций в Италии в последние недели против израильского наступления в секторе Газа. На прошлой неделе по всей стране прошли крупные пропалестинские демонстрации

«Нам нужно работать сосредоточенно и не зацикливаться на том, что происходит снаружи. Атмосфера, конечно, не самая лучшая, но нам нужно сосредоточиться на выполнении своей части работы», — сказал Гаттузо журналистам во вторник.

«Мы едем в Удине и знаем, что там будет не так много болельщиков: я понимаю это, я понимаю опасения. Мы также знаем, что должны играть, иначе нам автоматически засчитают поражение со счетом 3:0», — добавил тренер.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кейн считает, что «Бавария» готова выиграть Лигу чемпионов
02 октября
Президент «Кайрата» уверен в способности клуба регулярно участвовать в ЛЧ
02 октября
Владелец «Кайрата» верит в выход команды в плей-офф Лиги чемпионов
02 октября
Владелец «Кайрата» рассказал о впечатлениях от игры футболистов «Реала»
02 октября
Владелец «Кайрата» назвал матч с «Реалом» праздником футбола для Казахстана
02 октября
Владелец «Кайрата» не ставил результат матча с «Реалом» во главу угла
02 октября
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 
 