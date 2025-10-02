  • Поиск
Президент «Кайрата» уверен в способности клуба регулярно участвовать в ЛЧ

02 октября 2025, 14:29

«Кайрат» и Казахстан обладают потенциалом, чтобы на регулярной основе повторять футбольные вечера, подобные тому, что был в день игры с испанским «Реалом». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

30 сентября «Кайрат» проиграл «Реалу» в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:5). Для казахстанского клуба это первая игра в основном этапе турнира на своем поле.

«Мы точно знаем: это не разовое чудо, это начало нового пути, — сказал Боранбаев. — Клуб будет расти, и мы сделаем все, чтобы подобные вечера повторялись снова и снова. У Казахстана и „Кайрата“ есть огромный футбольный потенциал, мы это доказали».

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. До этого сезона единственным казахстанским клубом, который сумел квалифицироваться в общий этап главного клубного турнира Европы, была «Астана». В сезоне-2015/16 команда заняла последнее, четвертое место в группе с испанским «Атлетико», португальской «Бенфикой» и турецким «Галатасараем».

По итогам двух туров «Кайрат» не набрал ни одного очка. Следующим соперником команды станет кипрский «Пафос», который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.

8w8ufg6awdwj
8w8ufg6awdwj
02 октября в 18:43
Президенту явно понравился весь этот ажиотаж вокруг его клуба, для этого нужны финансовые вливания
112910415
112910415
02 октября в 17:57
Повторять такой вечер... Ну, возможно
Alex_67
Alex_67
02 октября в 15:50
Надеюсь, что новости о Кайрате уже закончились?
xxr44gfz4qr6
xxr44gfz4qr6
02 октября в 15:42
Как же задолбали сегодня новости про Кайратов и "Кайратов"!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
02 октября в 15:37
После Спортинга и Реала, кто бы сомневался !
Vilar
Vilar
02 октября в 15:32
А с "Пафосом" надо сыграть с пафосом 0:6.
stanichnik
stanichnik
02 октября в 15:15
Почему бы и не? Для начала надо выиграть первенство по футболу внутри страны и пожалуйста Кайрат снова участник самого престижного европейского клубного турнира. А чтобы пройти вновь успешно предварительный этап Боранбаеву не мечтать и уповать на Бога(Аллаха) надо, а вложиться финанса и на усиление состава, а там глядишь и сбудутся его мечты.
Болейте за своих, а не против чужих!
leo2011-12
leo2011-12
02 октября в 15:01
Алга,Кайрат!!!
Kostya-515
Kostya-515
02 октября в 14:55
Что-то в последнее время одни новости про Кайрат.
Вылетят из ЛЧ спустя 8 туров и забудут о них все (кто-то и не знал до этого момента).
В дальнейшем сомневаюсь, что они будут снова участвовать в ЛЧ (если не расширят количество команд до 100).
Хватит уже Кайрата, даешь новости про Захаряна и Сафонова!!!
shlomo2
shlomo2
02 октября в 14:45
Ну вы это... ну вы того.... не надо обольщаться.... а то можно и с грохотом провалиться...
