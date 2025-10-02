Президент «Кайрата» уверен в способности клуба регулярно участвовать в ЛЧ

1759404581

02 октября 2025, 14:29

«Кайрат» и Казахстан обладают потенциалом, чтобы на регулярной основе повторять футбольные вечера, подобные тому, что был в день игры с испанским «Реалом». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

30 сентября «Кайрат» проиграл «Реалу» в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:5). Для казахстанского клуба это первая игра в основном этапе турнира на своем поле.

«Мы точно знаем: это не разовое чудо, это начало нового пути, — сказал Боранбаев. — Клуб будет расти, и мы сделаем все, чтобы подобные вечера повторялись снова и снова. У Казахстана и „Кайрата“ есть огромный футбольный потенциал, мы это доказали».

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. До этого сезона единственным казахстанским клубом, который сумел квалифицироваться в общий этап главного клубного турнира Европы, была «Астана». В сезоне-2015/16 команда заняла последнее, четвертое место в группе с испанским «Атлетико», португальской «Бенфикой» и турецким «Галатасараем».

По итогам двух туров «Кайрат» не набрал ни одного очка. Следующим соперником команды станет кипрский «Пафос», который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.