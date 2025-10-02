Мбаппе — игрок недели в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Во вторник в матче 2-го тура ЛЧ француз забил три мяча в ворота казахстанского «Кайрата». «Реал» добыл гостевую победу со счетом 5:0.
И что его признали лучшим во всем туре? Я даже не знаю что это за игры были, за сборными почти не слежу. То там отборочные какие-то, то лига наций, то товарняки, мало интересного.
Если он стал лучшим за голы молдованам, то это бред. Наверняка кто-то еще играл в этом турнире или как там....
