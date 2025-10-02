  • Поиск
Мбаппе — игрок недели в Лиге чемпионов

Alex_67
02 октября в 22:14
Конечно Мбаппе лучший в этом Реале, заслуженно лучший... Правда есть одно "НО" — он главная звезда Сливочных, вокруг него строится новая команда. Киллиан не только поставщик голов в общую копилку, он должен быть лидером на поле и в раздевалке, влиять на игру партнёров и итоговые результаты. Мбаппе хочет, чтобы его считали лучшим игроком мира? Но для этого нужно не только лично забивать голы — команда должна побеждать и выигрывать трофеи. Так сложилось, что, победа в Лиге чемпионов, является основным условием получения высшего индивидуального приза — Золотого Мяча. Без Кубка ЛЧ вариантов стать лучшим мало. Матч с Атлетико - что это было? А игры с Барселоной в прошлом сезоне? С такими результатами команды Мбаппе светит только Золотая бутса, в лучшем случае. А Золотые мячи будут получать другие. Пришло время Киллиана, французи просто обязан оправдать все надежды и доказать, что он лучший футболист мира, который играет в лучшем в мире клубе.
sihafazatron
02 октября в 22:03
Да я понял, что Холланд там молдаванам забил много.
И что его признали лучшим во всем туре? Я даже не знаю что это за игры были, за сборными почти не слежу. То там отборочные какие-то, то лига наций, то товарняки, мало интересного.
Если он стал лучшим за голы молдованам, то это бред. Наверняка кто-то еще играл в этом турнире или как там....
ПЕТЛЯ
02 октября в 21:58
Верю.
sihafazatron
02 октября в 21:16, ред.
Петля, А что там с Молдовой? Я не в курсе.
ПЕТЛЯ
02 октября в 21:05, ред.
    sihafazatron
    02 октября в 20:53
    Как-то несерьёзно все это...
    Без него бы не выиграли?
    Colchoneros
    02 октября в 20:52
    Самому Кайрату трёшку отгрузил!
    Без ценно!
    STVA 1
    02 октября в 20:50
    ))))))))
