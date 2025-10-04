  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Сборная России стала победителем Игр стран СНГ

вчера, 16:04

Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 15 лет, со счетом 3:2 обыграла команду Азербайджана и стала победителем Игр стран СНГ.

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Клим Денисов (74-я минута), Иван Кузьмин (75) и Ратмир Лукьянов (76).

В итоговый состав сборной России среди игроков до 15 лет вошли 22 футболиста, большинство из них представляют московский «Локомотив» — 4. Старшим тренером команды является Валентин Гавва.

III Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 26 сентября по 8 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: РФС
Мбаппе — лучший игрок сентября в Ла Лиге
03 октября
Мбаппе — игрок недели в Лиге чемпионов
02 октября
Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом, обойдя Крооса
02 октября
Олусегун рассказал, что вручил бы «Золотой мяч» голкиперу ПСЖ Сафонову
29 сентября
Ривалдо назвал условие для получения Ямалем «Золотого мяча»
27 сентября
Жиру: «Не скажу, что видел у Дембеле потенциал получить „Золотой мяч“»
24 сентября
 
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:51
Приятно, что подрастает молодое поколение игроков...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 