Сборная России стала победителем Игр стран СНГ

вчера, 16:04

Сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 15 лет, со счетом 3:2 обыграла команду Азербайджана и стала победителем Игр стран СНГ .

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Клим Денисов (74-я минута), Иван Кузьмин (75) и Ратмир Лукьянов (76).

В итоговый состав сборной России среди игроков до 15 лет вошли 22 футболиста, большинство из них представляют московский «Локомотив» — 4. Старшим тренером команды является Валентин Гавва.