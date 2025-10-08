Хавбек «Комо» Пас дважды подряд признан лучшим молодым игроком Серии А

1759936680

08 октября 2025, 18:18

Хавбек «Комо» во второй раз подряд признан лучшим молодым игроком месяца в Серии А.

Аргентинец выиграл приз в августе, а теперь и по итогам сентября.

В этом сезоне Пас забил 3 гола и отдал 3 голевых паса в 6 матчах. «Комо» идет на 9-м месте в таблице.