Хавбек «Комо» Пас дважды подряд признан лучшим молодым игроком Серии А

Хавбек «Комо» Николас Пас во второй раз подряд признан лучшим молодым игроком месяца в Серии А.
Аргентинец выиграл приз в августе, а теперь и по итогам сентября.
В этом сезоне Пас забил 3 гола и отдал 3 голевых паса в 6 матчах. «Комо» идет на 9-м месте в таблице.
где-то готовится уже к мировой славе вратарь Сейв ...
где-то готовится уже к мировой славе вратарь Сейв ...
Там он сразу же стал "мозгом" клуба в атаке плюс работа с Фабрегасом так де пошла на пользу молодому игроку и если чесно, вижу в его игре что-то Фабрегасовское, когда тот играл за Арсенал!
Реал же, отпустил игрока, но поступил мудро, прописав в контракте, сумму первоначального обратного выкупа, так что скорее всего, следующий сезон Нико может начать в составе Реала и стиль игры Алонсо отлично подходит для Нико! А если же, Реал все же не выкупит игрока, то Комо имеет хорошие шансы отлично заработать на продаже Нико, а желающих его купить, думаю будет много!
Там он сразу же стал "мозгом" клуба в атаке плюс работа с Фабрегасом так де пошла на пользу молодому игроку и если чесно, вижу в его игре что-то Фабрегасовское, когда тот играл за Арсенал!
Реал же, отпустил игрока, но поступил мудро, прописав в контракте, сумму первоначального обратного выкупа, так что скорее всего, следующий сезон Нико может начать в составе Реала и стиль игры Алонсо отлично подходит для Нико! А если же, Реал все же не выкупит игрока, то Комо имеет хорошие шансы отлично заработать на продаже Нико, а желающих его купить, думаю будет много!