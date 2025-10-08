  • Поиск
Хавбек «Комо» Пас дважды подряд признан лучшим молодым игроком Серии А

08 октября 2025, 18:18

Хавбек «Комо» Николас Пас во второй раз подряд признан лучшим молодым игроком месяца в Серии А.

Аргентинец выиграл приз в августе, а теперь и по итогам сентября.

В этом сезоне Пас забил 3 гола и отдал 3 голевых паса в 6 матчах. «Комо» идет на 9-м месте в таблице.

112910415
112910415
вчера в 06:37
эффект креативной фамилии !
где-то готовится уже к мировой славе вратарь Сейв ...
CCCP1922
CCCP1922 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 00:44
Он уже сейчас реальный игрок, этот аргентинец..
A.S.A
A.S.A
08 октября в 19:43, ред.
Нико не по годам умный игрок! Талантливый выходец академии Мадридского Реала понял, что при живых Кроосе и Модриче пробиться в основу Реала будет сложно и тогда Нико сделал выбор в пользу своего дальнейшего футбольного развития, вместо лавки Реала, и перешел в Комо,когда те еще играли в Серии Б!
Там он сразу же стал "мозгом" клуба в атаке плюс работа с Фабрегасом так де пошла на пользу молодому игроку и если чесно, вижу в его игре что-то Фабрегасовское, когда тот играл за Арсенал!
Реал же, отпустил игрока, но поступил мудро, прописав в контракте, сумму первоначального обратного выкупа, так что скорее всего, следующий сезон Нико может начать в составе Реала и стиль игры Алонсо отлично подходит для Нико! А если же, Реал все же не выкупит игрока, то Комо имеет хорошие шансы отлично заработать на продаже Нико, а желающих его купить, думаю будет много!
Nenash
Nenash
08 октября в 18:52
Вовремя для аргов "повылазили" Мастантуоно и Пас.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
08 октября в 18:48
Аргентинец принадлежит мадридскому Реалу. Однажды вернётся в родной клуб.
CCCP1922
CCCP1922
08 октября в 18:34
Это признание является лучшей рекомендацией игрока для потенциального покупателя. У него ещё и фамилия с футбольным уклоном – Пас. Интересно, кто-то хоть интересуется молодым футболистом? А ведь я не видел его в игре — прямо сейчас устраню этот недостаток. Только выберу матч с хорошей вывеской.
