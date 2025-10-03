Мбаппе — лучший игрок сентября в Ла Лиге

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сентября в чемпионате Испании.
В прошлом месяце француз забил в каждом из матчей в Ла Лиге. Всего на счету Мбаппе 8 голов в 7 матчах текущего сезона испанского чемпионата.
Вчера Мбаппе также признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
рывки стандартные,пасы не всегда понятные,удары порой не находят цель! Сложность в том,что Винисиус тоже никакой и что
дальше...???!!!
и даже поражение от Атлетико не должно сделать награду незаслуженной.
