  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2025/2026

Мбаппе — лучший игрок сентября в Ла Лиге

вчера, 21:01

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сентября в чемпионате Испании.

В прошлом месяце француз забил в каждом из матчей в Ла Лиге. Всего на счету Мбаппе 8 голов в 7 матчах текущего сезона испанского чемпионата.

Вчера Мбаппе также признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мбаппе — игрок недели в Лиге чемпионов
02 октября
Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом, обойдя Крооса
02 октября
Олусегун рассказал, что вручил бы «Золотой мяч» голкиперу ПСЖ Сафонову
29 сентября
Ривалдо назвал условие для получения Ямалем «Золотого мяча»
27 сентября
Жиру: «Не скажу, что видел у Дембеле потенциал получить „Золотой мяч“»
24 сентября
Отец Ямаля усомнился в справедливости выбора обладателя «Золотого мяча»
23 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:56
И всё это на фоне поражения от Атлетико в Дерби всея Мадрида?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:21
В следующем году дадут ему левый мячик
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:17
Мбапе конечно хорош. Если бы он попал в праймовый Реал, мог бы несколько ЗМ взять. Сейчас же команда на стадии перестройки, и только строится, а Килиан не молодеет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:56, ред.
Не Ла Лига тогда уж обнищала, а вся Европа. Из других Лиг топ - 4 , если равнять с Килей , так и вовсе сегодня не на кого смотреть.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:50
Обнищала Ла Лига на футболистов видимо
shur
shur ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:32
...перегарел с ожиданием его перехода в Реал, ранее думая вот достойная замена Кариму,ан нет не дотягивает! Финты однотипны,/
рывки стандартные,пасы не всегда понятные,удары порой не находят цель! Сложность в том,что Винисиус тоже никакой и что
дальше...???!!!
DXTK
DXTK
вчера в 21:46
Кому то ЗМ из футболистов в сборной Франции, а кому то утишительный приз в виде игрока месяца, так что кому что......
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:30
заслужил.
и даже поражение от Атлетико не должно сделать награду незаслуженной.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 