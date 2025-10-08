Лапорта: «США — ключевой рынок для „Барселоны“»

Президент «Барселоны» прокомментировал новость о том, что его клуб проведет 20 декабря матч Ла Лиги против «Вильярреала» в США . Это будет первая в истории игра чемпионата Испании за пределами страны.

Лапорта сказал:

Мы с нетерпением ждем встречи со всеми нашими болельщиками в США и благодарим Ла Лигу за возможность посетить один из ключевых стратегических рынков для клуба. Мы посещаем США уже много лет и всегда ощущали страсть, на которую вдохновляет там болельщиков «Барселона».