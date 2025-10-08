  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияИспания. Примера 2025/2026

Лапорта: «США — ключевой рынок для „Барселоны“»

08 октября 2025, 23:08
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона20.12.2025 в 20:00 Не начался

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал новость о том, что его клуб проведет 20 декабря матч Ла Лиги против «Вильярреала» в США. Это будет первая в истории игра чемпионата Испании за пределами страны.

Лапорта сказал:

Мы с нетерпением ждем встречи со всеми нашими болельщиками в США и благодарим Ла Лигу за возможность посетить один из ключевых стратегических рынков для клуба. Мы посещаем США уже много лет и всегда ощущали страсть, на которую вдохновляет там болельщиков «Барселона».

Для нас, как для глобального клуба с миллионами последователей по всему миру, эта возможность укрепляет нашу приверженность международным болельщикам, особенно на ключевом рынке, таком как США. Официальный матч в таком городе, как Майами, где большое сообщество «Барсы», несомненно, станет отличным шоу, в котором две команды посоревнуются друг с другом на высшем уровне.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ла Лига сообщила, что матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится в Майами
08 октября
В Бразилии исключили возможность игры с Россией в 2026 году
08 октября
Карпин заявил, что у него нет новой информации о матче сборных России и США
07 октября
Сборная России U-18 проведет два матча в Сербии
06 октября
Медийный клуб «Матч ТВ» сыграет против «Балтики»
06 октября
Определились пары 1/8 финала молодежного чемпионата мира
06 октября
 
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:40
его Величество Футбол отошёл на второй план...уже давно, к сожалению...


шоу, коммерция, деньги "во главе стола"...
jRest
jRest ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 09:45
Внутренний чемпионат должен быть внутренним. Для международных игр есть другие турниры. Болельщики покупают абонементы не для того, чтобы смотреть по телевизору игры любимой команды. Их, в данном случае, уважают гораздо меньше денег.
Agamaga005
Agamaga005 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 09:01
Футбол - это бизнес! Кого они предали? В США тоже есть свои болельщики. Какая честь в футболе, когда такие как Фигу ради денег переходят к прямому конкуренту.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 08:56
США - ключевой рынок не только для Барселоны, и не только для футбола.
В принципе, для болельщиков не из самой Барселоны должно быть всё равно, где они сыграют один матч.

А почему бы не поиграть в Майами один матч сезона? Я бы дал такую возможность каждому клубу сыграть один матч в той стране, где они захотят. Ведь клубы заботятся о себе в первую очередь, для них важно заработать, важно увеличить количество фанатов.
Это никак не нарушает ценности клуба, Ла Лиги, чувства верующих и болельщиков.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 08:14
Бизнес, ничего личного!
112910415
112910415
вчера в 07:55
такие времена
cuqp2f7q8rm6
cuqp2f7q8rm6
вчера в 07:23
    Eugene Natsmith
    Eugene Natsmith
    вчера в 07:01
    С такими заявлениями пусть переходят в МЛС и играют раз им так важно.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 06:40
    На мой взгляд фигня полная.... чисто заработать бабла и ничего более...
    1 984
    1 984
    вчера в 06:06
    Админы, добрый день!
    В матче Беларусь - Дания хотел поставить 2000 (естественно разбив по 100) на победу хозяев или ничью. После того как поставил 1000, система отказала в дальнейших ставках, аргументируя, что ставки на дополнительные коэффициенты не могут превышать 1000. Собственно вопрос, а с каких пор ставки 1Х являются дополнительными? Если это ошибка системы, то поставьте, мою оставшуюся 1000 на 1Х (можно не разбивать - я уже в "Без призов").
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 05:50
    Жаль.
    Сегодня это матч Лалиги, а завтра матч лиги чемпионов проведут в США...
    jRest
    jRest
    вчера в 05:48
    Данные слова ровным счётом ничего не значат. Если бы не деньги, Лапорта жаловался бы на длительный перелёт, на акклиматизацию игроков, на неудобство размещения и много чего ещё. Но всё это враз затыкается большими деньгами, и ты уже вместо кислой мины растягиваешь лицо в улыбке и говоришь всем как ты счастлив.

    Хотя, по сути, ты предаёшь своишь болельщиков, развлекая не их, а заморскую публику. Когда-то у людей была честь, которую не продавали ни за какие деньги, а теперь за деньги готовы на всё. Противно.
    YNWA
    YNWA
    вчера в 04:43
    Так и живите в США, снимай гостиницу и играйте с МЛС нитками!
    Quake_Crimea
    Quake_Crimea
    вчера в 01:03
    Так пусть барса в МЛС заявиться... бред.
    Nenash
    Nenash
    08 октября в 23:46
    Месси : Будешь сидеть в подтрибунном. А я в ложе.. 🤭
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    08 октября в 23:26
    Полный бред. Как можно проводить матч регулярного чемпионата Испании в США?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     