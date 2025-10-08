Лапорта: «США — ключевой рынок для „Барселоны“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал новость о том, что его клуб проведет 20 декабря матч Ла Лиги против «Вильярреала» в США. Это будет первая в истории игра чемпионата Испании за пределами страны.
Лапорта сказал:
Мы с нетерпением ждем встречи со всеми нашими болельщиками в США и благодарим Ла Лигу за возможность посетить один из ключевых стратегических рынков для клуба. Мы посещаем США уже много лет и всегда ощущали страсть, на которую вдохновляет там болельщиков «Барселона».
Для нас, как для глобального клуба с миллионами последователей по всему миру, эта возможность укрепляет нашу приверженность международным болельщикам, особенно на ключевом рынке, таком как США. Официальный матч в таком городе, как Майами, где большое сообщество «Барсы», несомненно, станет отличным шоу, в котором две команды посоревнуются друг с другом на высшем уровне.
шоу, коммерция, деньги "во главе стола"...
В принципе, для болельщиков не из самой Барселоны должно быть всё равно, где они сыграют один матч.
А почему бы не поиграть в Майами один матч сезона? Я бы дал такую возможность каждому клубу сыграть один матч в той стране, где они захотят. Ведь клубы заботятся о себе в первую очередь, для них важно заработать, важно увеличить количество фанатов.
Это никак не нарушает ценности клуба, Ла Лиги, чувства верующих и болельщиков.
В матче Беларусь - Дания хотел поставить 2000 (естественно разбив по 100) на победу хозяев или ничью. После того как поставил 1000, система отказала в дальнейших ставках, аргументируя, что ставки на дополнительные коэффициенты не могут превышать 1000. Собственно вопрос, а с каких пор ставки 1Х являются дополнительными? Если это ошибка системы, то поставьте, мою оставшуюся 1000 на 1Х (можно не разбивать - я уже в "Без призов").
Сегодня это матч Лалиги, а завтра матч лиги чемпионов проведут в США...
Хотя, по сути, ты предаёшь своишь болельщиков, развлекая не их, а заморскую публику. Когда-то у людей была честь, которую не продавали ни за какие деньги, а теперь за деньги готовы на всё. Противно.
