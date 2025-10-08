Ла Лига сообщила, что матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится в Майами

1759945317

08 октября 2025, 20:41

Испанская Ла Лига официально объявила о том, что матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» состоится в США .

Игра пройдет 20 декабря в Майами на стадионе «Хард Рок». Это будет первая в истории игра Ла Лиги, которая состоится за пределами Испании.