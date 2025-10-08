Ла Лига сообщила, что матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится в Майами

Испанская Ла Лига официально объявила о том, что матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» состоится в США.
Игра пройдет 20 декабря в Майами на стадионе «Хард Рок». Это будет первая в истории игра Ла Лиги, которая состоится за пределами Испании.
Недавно УЕФА официально одобрил проведение матчей Ла Лиги и Серии А в других странах.
Это особенно актуально в преддверии ЧМ26.
Это особенно актуально в преддверии ЧМ26.
https://youtu.be/-TL-Te2HAO0?si=cjS0EeUr33yB_uMt
Чё то Бекхэм расстарался....
Для Вильярреала матч будет считаться домашним ???
Чё то Бекхэм расстарался....
Для Вильярреала матч будет считаться домашним ???