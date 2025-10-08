  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияИспания. Примера 2025/2026

Ла Лига сообщила, что матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится в Майами

08 октября 2025, 20:41
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона20.12.2025 в 20:00 Не начался

Испанская Ла Лига официально объявила о том, что матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» состоится в США.

Игра пройдет 20 декабря в Майами на стадионе «Хард Рок». Это будет первая в истории игра Ла Лиги, которая состоится за пределами Испании.

Недавно УЕФА официально одобрил проведение матчей Ла Лиги и Серии А в других странах.

Подписывайся в ВК
Все новости
В Бразилии исключили возможность игры с Россией в 2026 году
08 октября
Карпин заявил, что у него нет новой информации о матче сборных России и США
07 октября
Сборная России U-18 проведет два матча в Сербии
06 октября
Медийный клуб «Матч ТВ» сыграет против «Балтики»
06 октября
Определились пары 1/8 финала молодежного чемпионата мира
06 октября
Футболисты ЦСКА в паузе между турами РПЛ проведут товарищеский матч
05 октября
 
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 08:19
Отличное решение для популяризации соккера в США, который набирает там вес семимильными шагами: обогнав хоккей, он почти сравнялся с баскетболом и делит с ним 3-4 место.
Это особенно актуально в преддверии ЧМ26.
Niagara
Niagara
вчера в 07:11
зря ла лига так решила, очень зря
112910415
112910415
вчера в 06:14
домашние матчи Барсы надо проводить в США, домашние !
Nenash
Nenash
08 октября в 21:36, ред.
О-о!.. В Майами.. Возможно, даже Месси посетит, и даже станцует.. 😄
Giallorossi
Giallorossi ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 октября в 21:36
Видимо да!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 21:17, ред.
У Месси вроде в июне День рождения...
Чё то Бекхэм расстарался....

Для Вильярреала матч будет считаться домашним ???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 