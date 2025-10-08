  • Поиск
В Бразилии исключили возможность игры с Россией в 2026 году

08 октября 2025, 18:48

Директор по коммуникациям Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Фабио Сейшас заявил, что в 2026 году «селесао» не сможет встретиться с национальной командой России.

Эта встреча исключена из-за того, что в марте и июне следующего года у нас уже запланированы товарищеские матчи с европейскими сборными на стадионах в США, которые станут частью подготовки к чемпионату мира. Матч со сборной России невозможен.

Также хочу отметить, что в последнее время, особенно летом, муссировалась тема возможной игры между сборными Бразилии и России в этом году. Однако на данный момент мы не рассматриваем этот вариант — никаких переговоров между федерациями не ведется ни на каких уровнях.

DXTK
DXTK
08 октября в 20:27
Когда узнали что Бразилия с нами не сыграет Карпин облегченно вздохнул......

PS И потом нам же лучше.....что мы увидим от игры России и Бразилии....0-3....0-5???!!! ........ в их пользу.........а после матча.кучу гневных комментариев после этого в сторону сборной........
Giallorossi
Giallorossi ответ lotsman (раскрыть)
08 октября в 20:17
Да я в курсе 😁
sv_1969
sv_1969 ответ Nenash (раскрыть)
08 октября в 20:15
Да неее!Просто Сантос им объяснил что с нами лучше не связываться)))
Alex_67
Alex_67
08 октября в 20:12
Представитель Бразилии всё пояснил, проехали...
lotsman
lotsman ответ Giallorossi (раскрыть)
08 октября в 20:12
)Так ведь не наши отказались, а бразильцы. Наши наоборот хотели сыграть с ними.)
Giallorossi
Giallorossi
08 октября в 19:59
Нашим эфиопав подавай!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 19:39, ред.
Ну и ладно....не хотят значит не хотят......так им и надо....
Мы то на бразильцев круглый год смотрим...в своём чемпе....
А вот они "лучших молодых игроков Мира" Кисляковых-Батраковых не увидят....
Мы из их чемпионата никого в сборную не вызываем....ввиду наличия своих звёзд....а вот они и Сантоса и Энрике выклянчивают.....
Мы дали шанс бразильской федерации...они не смогли...ну и пусть локти кусают...
Lobo77
Lobo77
08 октября в 19:35
Обо$рались просто
lotsman
lotsman
08 октября в 19:34
Вежливо и дипломатично отказали.)ж
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 октября в 19:24
Суперсерии с командой нхл почти организовали, теперь вот футбол с бразильцами. Давно поняли. что можно рассказывать про "скоро будет" потом что-то еще и так по новой... В общем, утки громко летят
112910415
112910415
08 октября в 19:08
Ура! Про 27-й год ничего не исключили! )
shlomo2
shlomo2
08 октября в 19:03
Деликатно послали куда подальше....
Nenash
Nenash
08 октября в 18:57
Бояться без Неймара.. 🤭
