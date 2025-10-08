В Бразилии исключили возможность игры с Россией в 2026 году

Директор по коммуникациям Бразильской футбольной конфедерации ( CBF ) Фабио Сейшас заявил, что в 2026 году «селесао» не сможет встретиться с национальной командой России.

Эта встреча исключена из-за того, что в марте и июне следующего года у нас уже запланированы товарищеские матчи с европейскими сборными на стадионах в США , которые станут частью подготовки к чемпионату мира. Матч со сборной России невозможен.

Также хочу отметить, что в последнее время, особенно летом, муссировалась тема возможной игры между сборными Бразилии и России в этом году. Однако на данный момент мы не рассматриваем этот вариант — никаких переговоров между федерациями не ведется ни на каких уровнях.