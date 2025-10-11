В РФС подтвердили, что на встрече в УЕФА не обсуждали допуск России

Вопрос допуска сборных России к международным турнирам не обсуждали на встрече в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Встреча прошла 25 сентября в Испании. Ранее источник ТАСС сообщил, что вопрос допуска россиян не обсуждался.
«Вопрос с допуском России не обсуждался на встрече представителей федераций — членов УЕФА», — сказал Митрофанов.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.