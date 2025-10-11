В РФС подтвердили, что на встрече в УЕФА не обсуждали допуск России

1760168941

11 октября 2025, 10:49

Вопрос допуска сборных России к международным турнирам не обсуждали на встрече в Союзе европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

Встреча прошла 25 сентября в Испании. Ранее источник ТАСС сообщил, что вопрос допуска россиян не обсуждался.

«Вопрос с допуском России не обсуждался на встрече представителей федераций — членов УЕФА », — сказал Митрофанов.