В РПЛ пообещали разобраться в конфликте Сперцяна и Ндонга

Юрисдикционные органы РФС рассмотрят инцидент с и с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Вчера 85‑й минуте матча «Краснодар» – «Ахмат» Усман получил красную карточку за то, что ударил плечом Эдуарда. После игры он рассказал, что соперник его оскорбил.

В лиге заявили:

Российская Премьер‑Лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу.

Запись об инциденте во время матча «Краснодар» – «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей ФК «Ахмат» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.