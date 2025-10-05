  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В РПЛ пообещали разобраться в конфликте Сперцяна и Ндонга

05 октября 2025, 16:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Юрисдикционные органы РФС рассмотрят инцидент с Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Вчера 85‑й минуте матча «Краснодар» – «Ахмат» Усман получил красную карточку за то, что ударил плечом Эдуарда. После игры он рассказал, что соперник его оскорбил.

В лиге заявили:

Российская Премьер‑Лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу.

Запись об инциденте во время матча «Краснодар» – «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей ФК «Ахмат» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сперцяну грозит дисквалификация до 10 матчей за расистские оскорбления
05 октября
«Ахмат» оштрафовали за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы
03 октября
Футболиста «Броук Бойз» дисквалифицировали на 2 матча за оскорбление судей
03 октября
«Фанкому» присудили техническое поражение в матче Кубка России
03 октября
Совладелец «Торпедо» Соболев не сможет посещать футбол после выхода из СИЗО
02 октября
Митрофанов заявил, что не выступает за отстранение сборных Израиля
01 октября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:14
Эпизод непростой.
Но ВАР разберётся! )
Russia 2010
Russia 2010
05 октября в 18:25, ред.
Тут бы ноунейму, за клевету и оскорбления ещё несколько игр дисквалификации навестить. Сыграл пару месяцев в России, а гонору то сколько в стиле блм. Звязда приехала, расступитесь все...
TheBoLt
TheBoLt
05 октября в 17:55
Какой РАСИЗМ! Сперцян душит темнокожего латиноамериканца, смотреть всем без регистрации и смс
TheBoLt
TheBoLt ответ lotsman (раскрыть)
05 октября в 17:46, ред.
При этом Сперцяну, если он действительно собирается в Европу, просто необходимо подавать ответный иск о защите чести и достоинства в гражданском суде. Суд должен будет признать, что его оклеветали - и с этой бумагой уже точно можно будет ехать. Ну либо сидеть в РПЛ и даже в сборную не вызываться
Kosmos58
Kosmos58
05 октября в 17:34
Мутно всё! Раздули ситуацию по просьбе Саламыча.
CCCP1922
CCCP1922
05 октября в 17:28
РПЛ особенно не торопится заниматься конфликтом между Сперцяном и Ндонгой. Всё произошло вчера и только сегодня представитель Лиги обещает разобраться. Интересно, видео изъяли с места происшествия? Почему бы не поручить полиции параллельно провести своё расследование? Впрочем, пусть работают те кому положено. Лучше дождаться официальной информации, её и анализировать.
BDA81
BDA81
05 октября в 17:00
Да обоих на пару матчей дисквалифицировать и всё. Что там разбераться, все равно всем не угодишь. А так сразу и другим не повадно будет.
lotsman
lotsman
05 октября в 16:51
Обвинения строятся исключительно на словах самого Ндонга.
"..........Со слов нашего футболиста игрок “Краснодара” оскорбил его на расовой почве......"
Других доказательств нет, а слова и заверения самого обвинителя в суде не должны приниматься за доказательство. И как будет решаться этот вопрос?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 