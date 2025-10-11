В РФС хотели бы, чтобы на УЕФА не давили в вопросе допуска сборной России

1760173656

11 октября 2025, 12:07

Российский футбольный союз ( РФС ) хочет, чтобы на Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) не оказывали давления в вопросе допуска сборной России к турнирам. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС .

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, что вопрос допуска сборной России к турнирам может решиться к концу 2025 года.

«Мы же исходим в том числе из внешнеполитической обстановки. Она постоянно меняется. Надежда сохраняется. УЕФА говорит, что мы готовы [допустить], но на нас давят. Хотелось бы, чтобы что-то сдвинулось, чтобы на УЕФА не давили», — сказал Митрофанов.