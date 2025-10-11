Лидер Первой лиги «Спартак» Кострома продлил серию без поражений до 13 игр

1760191746

11 октября 2025, 17:09

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Камазом» из Набережных Челнов в матче 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Костроме.

В составе «Спартака» гол забил Александр Саплинов, реализовавший пенальти. У «Камаза» отличился Руслан Апеков. Клуб из Набережных Челнов провел первый матч после смены главного тренера — вместо ушедшего в «Оренбург» Ильдара Ахметзянова команду возглавил Антон Хазов, ранее входивший в тренерский штаб «Пари Нижний Новгород».

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 13 матчей. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков. «Камаз» с 23 очками занимает четвертое место.

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде с красноярским «Енисеем», «Камаз» примет московскую «Родину». Встречи пройдут 19 октября.