Лидер Первой лиги «Спартак» Кострома продлил серию без поражений до 13 игр

11 октября 2025, 17:09
Спартак КостромаЛоготип футбольный клуб Спартак Кострома1 : 1Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

Костромской «Спартак» сыграл вничью с «Камазом» из Набережных Челнов в матче 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Костроме.

В составе «Спартака» гол забил Александр Саплинов, реализовавший пенальти. У «Камаза» отличился Руслан Апеков. Клуб из Набережных Челнов провел первый матч после смены главного тренера — вместо ушедшего в «Оренбург» Ильдара Ахметзянова команду возглавил Антон Хазов, ранее входивший в тренерский штаб «Пари Нижний Новгород».

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 13 матчей. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков. «Камаз» с 23 очками занимает четвертое место.

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде с красноярским «Енисеем», «Камаз» примет московскую «Родину». Встречи пройдут 19 октября.

Все комментарии
Alex_67
Alex_67 ответ Vilar (раскрыть)
11 октября в 21:03
А может и не липовый. Просто уровень футбола такой,
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 октября в 20:32
Я думаю будет как с Чертаново! Я уже писал тут что брат мой учился с ребятами , которые работают в Чертаново! Вы же помните что они в каком то сезоне уверенно причем шли первые , но на финише резко притормозили! А причина сами понимаете проста-деньги! Их просто на РПЛ не было у них!
Alex_67
Alex_67 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
11 октября в 20:30
Последняя фраза мне нравится больше всего... А Торпедо надо менять собственника.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
11 октября в 19:36
Ответ на этот возможно философский вопрос прост - могут и хотят. А остальное уже истекает от этого.
112910415
112910415
11 октября в 19:23
Почему они лидируют и зачем?
75cxcqaq88d4
75cxcqaq88d4
11 октября в 18:34
До финиша вряд ли Кострома такой ход удержит
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
11 октября в 18:29, ред.
больше удивляет что творится в Торпедо.
они на последнем месте.
зато Факел после увольнения Шалимова хорош.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
11 октября в 18:27
Эта команда московская. Живёт, базируется и тренируется в Москве. А играет на деревенском стадионе на 3 тысячи место а Костромской области. Какая то хитрая схема затеяна. Но им не дадут лицензии и до стыков не допустят. Пусть играют в удовольствие
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
11 октября в 18:13
Кострома лучше на выезде играют. Видно свои стены не давят
sv_1969
sv_1969
11 октября в 18:12
Кострома приятно удивляет. Так держать... Может глядишь и выберемся туда игру. Благо не далеко))
CCCP1922
CCCP1922
11 октября в 18:11
В Первой лиге свои порядки. Там никогда не будет скучно - то один клуб начудит, то другой сюрприз преподносит. КАМАЗ удивил сменой тренерского штаба, почти в полном составе... Этот тренерский штаб удивил своим выбором — почему Оренбург? Скорее всего всё решили деньги. Спартак (Кострома)? Странно, но он, до сих пор, на вершине. Урал периодически чудит. Кстати ничьих многовато. А так, футбольная жизнь есть и на периферии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ пират Елизаветы (раскрыть)
11 октября в 18:09
Тоже озадачивался таким вопросом. Там к тому же и Челябинск может попасть в ПЛ. Будут потом решать, у кого стадион достойней...
Vilar
Vilar
11 октября в 17:25
Когда начнёт выигрывать этот липовый лидер?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 октября в 17:24
интересно, если Кострома станет чемпионом ФНЛ, а новый стадион не успеют достроит, то допустят СК в РПЛ? ))
