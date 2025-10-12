 
 
 
Главный тренер сборной Сербии ушел в отставку после поражения от албанцев

12 октября 2025, 08:46

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович принял решение уйти в отставку после поражения от команды Албании в отборе на чемпионат мира. Комментарий специалиста приводит агентство Reuters.

11 октября сербы на своем поле проиграли албанцам (0:1).

«Я переговорил с президентом и генеральным секретарем [Футбольного союза Сербии] и подал в отставку, — сказал Стойкович. — Лично я не ожидал такого поражения. Я тот, кто берет на себя всю ответственность и несет ее».

Стойковичу 60 лет, он возглавлял сборную Сербии с марта 2021 года. Под его руководством команда смогла отобраться на чемпионат мира (2022) и чемпионат Европы (2024), но на обоих турнирах заняла четвертое место на групповой стадии.

Сборная Сербии располагается на 3-й позиции в турнирной таблице отборочной группы К на чемпионат мира 2026 года. На ее счету 7 очков в 5 турах. Напрямую на мировое первенство отберется только победитель группы, команда, которая займет второе место, сыграет в стыковых матчах.

До конца квалификационного турнира сербам предстоит провести три матча — 14 октября в гостях против команды Молдавии, 13 ноября на выезде со сборной Англии, 16 ноября дома против соперников из Латвии.

37haejaz32us
37haejaz32us
12 октября в 11:32
Скоро будет тренером спартака.
Bad Listener
Bad Listener
12 октября в 10:54
Вот надеюсь что этот урок нравственности и морали дойдёт до его соотечественника, который никак не может отпустить идею получить неустойку в Москве.
CCCP1922
CCCP1922
12 октября в 09:30
А вот это самое правильное решение. Ещё забрал бы с собой нескольких игроков.
Гость
