Ильдар Ахметзянов возглавил футбольный клуб «Оренбург»

1760086238

вчера, 11:50

стал главным тренером футбольного клуба «Оренбург». Об этом сообщила пресс-служба команды.

На этом посту Ахметзянов сменил боснийца Владимира Слишковича, который был уволен 5 октября. Сроки контракта не разглашаются.

Ахметзянову 41 год, на протяжении всей тренерской карьеры, которую начал в 2017 году, он работал в «Камазе» из Набережных Челнов. Будучи футболистом, Ахметзянов защищал цвета «Камаза», нижнекамского «Нефтехимика», пермского «Амкара», новосибирской «Сибири», краснодарской «Кубани» и «Спартака» из подмосковного города Щелково.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 7 очков в 11 матчах. Следующую игру «Оренбург» проведет 18 октября на выезде против самарских «Крыльев Советов».