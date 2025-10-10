  • Поиск
Ильдар Ахметзянов возглавил футбольный клуб «Оренбург»

вчера, 11:50

Ильдар Ахметзянов стал главным тренером футбольного клуба «Оренбург». Об этом сообщила пресс-служба команды.

На этом посту Ахметзянов сменил боснийца Владимира Слишковича, который был уволен 5 октября. Сроки контракта не разглашаются.

Ахметзянову 41 год, на протяжении всей тренерской карьеры, которую начал в 2017 году, он работал в «Камазе» из Набережных Челнов. Будучи футболистом, Ахметзянов защищал цвета «Камаза», нижнекамского «Нефтехимика», пермского «Амкара», новосибирской «Сибири», краснодарской «Кубани» и «Спартака» из подмосковного города Щелково.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 7 очков в 11 матчах. Следующую игру «Оренбург» проведет 18 октября на выезде против самарских «Крыльев Советов».

fh5ncjz8dwru
fh5ncjz8dwru
вчера в 14:33
Вряд ли это поможет Оренбургу не вылететь из РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:15
Возможно пополнение очкового запаса. Крылья сейчас не айс, да и после прихода нового тренера команда встряхивается...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:56
Мне кажется, что выбор не очень удачный. Я понял так, что Ахметзянов ушёл из Камаза ради Оренбурга? Я считаю, что нет ничего хуже вот так, посреди сезона, бросать свою команду... Хотя, мог и КАМАЗ, предложить такой путь. Кто знает, что в клубе происходит? Оренбургу нужен тренер, с большим опытом работы.. Мне кажется, прав "За адекватность" — Федотов подошёл бы. Но, ему, возможно, создают препятствия для возвращения в профессию.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 12:58
Неплохой послужной список. Может быть он сможет хотя бы немного поправить дела клуба.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:35
Для команды-лифта тренер с опытом работы в Первой лиге пожалуй и сойдёт, но для стабильного участия в чемпионате РПЛ наверное нужен более авторитетный наставник. Ау, Мостовой, хотел начать самостоятельно работать Главным тренером, бери, дерзай, доказывай, что не зря получил лицензию-UEFA Pro. Отличный повод был для старта.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:28, ред.
Что-то напоминает попытку в мутной воде поймать золотую рыбку. Я не ведаю насколько данный вариант был возможен, но почему было не пригласить Федотова. Да, возможно судебными тяжбами с "ЦСКА" он каким-то образом подмочил репутацию. Но опять же в человеческом плане, а в тренерском по меркам РПЛ вполне себе квалифицированный специалист. Ну тут уж вождям "Оренбурга" виднее. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
112910415
112910415
вчера в 12:26
привнесёт мощь и силу Камаза ! )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:14
Посмотрим что за тренер. Удачи ему в РПЛ.
