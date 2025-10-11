 
 
 
Бельгиец Поконьоли возглавил «Монако», за который выступает Головин

11 октября 2025, 21:43

Бельгиец Себастьян Поконьоли стал новым главным тренером футбольного клуба «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до июня 2027 года. Ранее команду возглавлял австрийский специалист Адольф Хюттер, который покинул «Монако» в пятницу.

Поконьоли 38 лет, он возглавлял «Юнион» с июля 2024 года и привел команду к победе в чемпионате Бельгии в сезоне-2024/25, первой за 90 лет. В качестве игрока он выступал на позиции защитника за бельгийские «Генк», «Стандард», «Юнион», нидерландский АЗ, германский «Ганновер 96» и английские «Вест Бромвич» и «Брайтон», стал чемпионом Нидерландов (2008/09) и обладателем Суперкубка Нидерландов (2009) и двукратным — Кубка Бельгии (2010/11, 2017/18). Провел 13 матчей за сборную Бельгии.

После семи туров чемпионата Франции «Монако» набрал 13 очков и занимает 5-е место.

CSKA2012
CSKA2012
17 октября в 10:41
Фамилия говорящая, конь есть конь )
Твой Арсен
Твой Арсен
12 октября в 16:34, ред.
Головин уже давно не выстуаает, а лечится за этот клуб. Второй Черышев. К сожалению
112910415
112910415
12 октября в 10:27
Перспективный, однако!
957k6bg23cyf
957k6bg23cyf
12 октября в 01:10
Посмотрим сможет ли реанимировать Монако, молодой и пока успешный тренер
Alex_67
Alex_67
11 октября в 23:11
Раз ушёл среди сезона, значит и отступные хорошие заплатили, и зарплату достойную предложили. Этот тренер уже элитный. Футбольный Клуб Монако выбрал качественного специалиста. Пусть у них всё сложится наилучшим образом!!!
Vilar
Vilar ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
11 октября в 23:07
Уточните, пожалуйста, ряды причин и факторов.
CCCP1922
CCCP1922
11 октября в 23:02
Серьёзный, видимо, парень, хотя и молодой... Просто так, команду сходу не сделать чемпионом страны. Не каждый на подобное способен. У этого получилось. Но Франция 🇫🇷 не Бельгия 🇧🇪. Угадали с Поконьоли или нет, выяснится в течении нескольких туров. Посмотрим, как он в деле?
sv_1969
sv_1969
11 октября в 22:53
Посмотрим что намоначит бельгиец)))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 октября в 22:03
Ну что, с повышением, Себастьян)))
Али Хюттер по любому найдет новую работу.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
11 октября в 22:01
Добрый вечер. В блоке лучших может происходить ротация комментариев и удаление некоторых через какое-то время, ввиду ряда причин и факторов.
