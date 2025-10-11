Бельгиец Поконьоли возглавил «Монако», за который выступает Головин

1760208216

11 октября 2025, 21:43

Бельгиец стал новым главным тренером футбольного клуба «Монако», за который выступает россиянин . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до июня 2027 года. Ранее команду возглавлял австрийский специалист Адольф Хюттер, который покинул «Монако» в пятницу.

Поконьоли 38 лет, он возглавлял «Юнион» с июля 2024 года и привел команду к победе в чемпионате Бельгии в сезоне-2024/25, первой за 90 лет. В качестве игрока он выступал на позиции защитника за бельгийские «Генк», «Стандард», «Юнион», нидерландский АЗ , германский «Ганновер 96» и английские «Вест Бромвич» и «Брайтон», стал чемпионом Нидерландов (2008/09) и обладателем Суперкубка Нидерландов (2009) и двукратным — Кубка Бельгии (2010/11, 2017/18). Провел 13 матчей за сборную Бельгии.

После семи туров чемпионата Франции «Монако» набрал 13 очков и занимает 5-е место.