В РФС подтвердили, что Минспорта может не согласовать кандидатуру Карпина

12 октября 2025, 17:17

Генеральный секретарь РФС отметил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев может не согласовать кандидатуру главным тренером сборной России.

Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности — например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, он не может представить план учебно-тренировочных занятий и так далее — то его не согласуют. Это не оценочная категория, а формальная процедура.

Ранее Дегтярев заявил, что может не согласовать кандидатуру Карпина, который признался, что выступает против ужесточения лимита на легионеров.