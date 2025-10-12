 
 
 
В РФС подтвердили, что Минспорта может не согласовать кандидатуру Карпина

12 октября 2025, 17:17

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев может не согласовать кандидатуру Валерия Карпина главным тренером сборной России.

Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности — например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, он не может представить план учебно-тренировочных занятий и так далее — то его не согласуют. Это не оценочная категория, а формальная процедура.

Ранее Дегтярев заявил, что может не согласовать кандидатуру Карпина, который признался, что выступает против ужесточения лимита на легионеров.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 октября в 09:44
Дёготь бестолковый. Сколько лет Карпина утверждали, а тут вдруг бац, всплыли сомнения по поводу квалификации, учебного плана у действующего ГТ.
Возникает вопрос, а где этот недоминистр раньше был ?
112910415
112910415
13 октября в 08:10
гора родит мышь, как обычно !
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
13 октября в 07:40
А что из себя представляет как специалист сам Дектярев¿
Назначат человека начальником и он сразу начинает давать ЦУ...
Он начинает давать их даже в вопросах архисложных, в которых уже годами не могут прийти к единому мнению.
А тут, понимаешь, у кого- то своё (!) мнение: о ужас какой! Непорядок!
- Мы тут подумали, есть мнение, что можно и при данных обстоятельствах и о занимаемой должности товарища решить вопрос...
Как все это знакомо; ничего не меняется!
Но Карпин останется в памяти болельщиков Карпиным и без должности, а вот Дегтярев ...
Вопрос.
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
12 октября в 22:50
Дык нам бояться нечего о слова совсем! Нас уже отстранили и не возьмут обратно не при каких раскладах от слова совсем!Это давно пора чинушам понять и не платиь никакие взносы ни в КУЭФА ни в ФИФА и уж не тем более в МОК!
a-league
a-league
12 октября в 22:28
Напугали ежа голой задницей
DXTK
DXTK
12 октября в 20:16, ред.
Карпин в двух местах работает а у нас много не занятых тренеров есть........
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Брулин (раскрыть)
12 октября в 20:00
А мы и так отстранены от всех междудародных соревнований..... так что могут вмешиваться...)))
Брулин
Брулин
12 октября в 19:08
вмешательство государства в дела местного футбольного союза строго запрещены уефа. это сразу дисквалификация и отстранение от международных соревнований... ааа... ну тогда все окей, может увольнять
ABir
ABir
12 октября в 18:57
Между «может не согласовать» и «не согласует» - большая разница.
Vilar
Vilar
12 октября в 18:50
Думаю, на место гл.тренера сборной России надо ставить Митрофанова - он отвечает всем нормативным требования, идеальная кандидатура, а главное он из Санкт-Петербурга (!) и за лимит легионеров. Был один недостаток, и тот исправил недавно: съездил на халяву в Испанию.
STVA 1
STVA 1
12 октября в 18:49
Валера думаю не расстроится если чЁ))
particular
particular
12 октября в 18:48
Оказывается, когда нужно, то и формализм может сыграть свою роль...
25процентный клоун
25процентный клоун
12 октября в 18:35
рфс надо проверять, а не тренера
CCCP1922
CCCP1922
12 октября в 18:33
Меня радует такая перспектива.
nubom
nubom
12 октября в 18:32
Похоже они на эту должность Дворковича хотят поставить...
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 октября в 18:26
В данном случае, при сложившейся международной ситуации, эта должность сейчас просто большие деньги и никакой ответственности за результаты игр с Брунеем, Сельшелами, Муркино гнездо и т.д.)))
Отказываться? Зачем?
Кто от лёгких денег отказывался?))
zim289
zim289
12 октября в 18:06, ред.
Уже 3,5 года смысла в сборной нет, так как ни в каких официальных турнирах команда не участвует.

Но Карпин кроме удивительных историй в интервью никакой пользы не приносит. Ни в клубах, ни в сборной.
ezphgd5rm423
ezphgd5rm423
12 октября в 17:58
Главное что до этого его кандидатура подходила, вывод один,стал не угодный
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 октября в 17:50, ред.
Я думаю, что Карпин и не будет цепляться за должность в сборной. В Динамо забот и хлопот много, а лишняя нагрузка ему ни к чему. Тренер сборной это скорее почетная должность. Не более того
