В РФС подтвердили, что Минспорта может не согласовать кандидатуру Карпина

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев может не согласовать кандидатуру Валерия Карпина главным тренером сборной России.
Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности — например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, он не может представить план учебно-тренировочных занятий и так далее — то его не согласуют. Это не оценочная категория, а формальная процедура.
Ранее Дегтярев заявил, что может не согласовать кандидатуру Карпина, который признался, что выступает против ужесточения лимита на легионеров.
Возникает вопрос, а где этот недоминистр раньше был ?
Назначат человека начальником и он сразу начинает давать ЦУ...
Он начинает давать их даже в вопросах архисложных, в которых уже годами не могут прийти к единому мнению.
А тут, понимаешь, у кого- то своё (!) мнение: о ужас какой! Непорядок!
- Мы тут подумали, есть мнение, что можно и при данных обстоятельствах и о занимаемой должности товарища решить вопрос...
Как все это знакомо; ничего не меняется!
Но Карпин останется в памяти болельщиков Карпиным и без должности, а вот Дегтярев ...
Вопрос.
Отказываться? Зачем?
Кто от лёгких денег отказывался?))
Но Карпин кроме удивительных историй в интервью никакой пользы не приносит. Ни в клубах, ни в сборной.
